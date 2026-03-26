Misterio en el bingo: una mujer apareció muerta en el baño sin signos de violencia

Una mujer de 69 años fue encontrada muerta dentro del Bingo de La Plata. El hallazgo fue en el baño del local y no presentaba signos de violencia.

Una mujer de 69 años fue hallada muerta en el interior del Bingo de La Plata y la Justicia inició una investigación para determinar las causas del fallecimiento. El hecho ocurrió dentro del baño del establecimiento y, según informaron fuentes oficiales, no se detectaron signos de violencia en el cuerpo.

El cuerpo de la mujer identificada como Gloria Eugenia Rodríguez Blanco fue encontrado dentro del Bingo de La Plata y el caso es investigado bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, procedimiento habitual cuando no se puede establecer de inmediato el motivo del fallecimiento. El hecho generó conmoción entre los presentes y obligó a interrumpir momentáneamente la actividad del local.

Cómo encontraron el cuerpo de la mujer en el Bingo de La Plata Según pudo saber la prensa, el servicio de emergencias fue alertado luego de que personal del establecimiento detectara que una mujer se encontraba inconsciente en el baño de mujeres del bingo, ubicado en la zona de Diagonal 80 y calle 116, en la ciudad de La Plata.

Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron recibidos por personal de seguridad privada, quienes indicaron que dentro del sanitario se encontraba una clienta descompuesta. De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias médicas para asistir a la persona.