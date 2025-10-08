Misiones: un preceptor fue detenido por acoso a dos alumnas en redes sociales

Un preceptor de una escuela secundaria de Posadas, Misiones , quedó detenido tras haber sido denunciado por acoso a dos alumnas de 14 y 15 años mediante la red social Instagram.

El hombre, identificado como Víctor S., tiene 30 años de edad. El hecho de grooming se conoció el 2 de septiembre pasado, cuando la madre de una de las jóvenes pidió ayuda en la Comisaría Segunda de Posadas.

Según medios locales, la mujer había notado conductas preocupantes en su hija de 14 años. Afligida, revisó su teléfono celular y allí habría visto una serie de mensajes que se intercambiaban con el docente vía Instagram.

El preceptor habría solicitado fotografías y realizado comentarios inapropiados. Asimismo, según se informó, la mujer advirtió a la policía que una amiga de su hija había vivido la misma situación.

Los directivos del Instituto, tras tomar conocimiento de la causa, decidieron separar de manera preventiva del cargo al implicado, e instaron a la madre a radicar la denuncia para formalizar la investigación.

En cumplimiento de las directivas del Juzgado de Instrucción Nº6, efectivos de la Comisaría Segunda, con apoyo de la División Cibercrimen, llevaron a cabo un procedimiento que culminó con la detención del sujeto y el secuestro de un celular y un chip como elementos de prueba.

El detenido permanece alojado a disposición de la Justicia de Misiones, mientras se avanza con las pericias digitales correspondientes.