Misiones: estaba prófugo por violencia de género y lo detuvieron en la entrada de una cancha

Un hombre de 32 años, con pedido de captura por agredir y amenazar a su pareja y a su hijo, fue detenido en Misiones, al querer ver un partido de fútbol.

La Policía de Oberá detuvo a un hombre que estaba prófugo por violencia de género.

Un hombre acusado de violencia de género fue detenido en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, cuando fue a ver un partido de fútbol. El arresto se produjo este fin de semana, luego de que una oficial de policía que prestaba servicio adicional lo reconociera entre el público presente.

Por qué tenía un pedido de captura el hombre que fue a ver el partido El detenido, identificado como Héctor Fernando O., de 32 años, tenía un pedido de captura vigente por agresiones y amenazas contra su pareja y su hijo menor. La orden había sido emitida por la Comisaría de la Mujer de Oberá el 1° de mayo de este año. Desde entonces, las autoridades mantenían activa su búsqueda.

Mirá cómo detuvieron al hombre que estaba prófugo Misiones: estaba prófugo por violencia de género, fue a ver un partido y lo detuvieron - Portada

El hombre fue identificado cuando se encontraba en la tribuna de la cancha Malvinas, donde se disputaba un encuentro local. Según el parte policial, una agente observó entre los asistentes a un individuo que coincidía con la descripción del prófugo. Tras confirmarlo, informó de inmediato a sus superiores y solicitó apoyo operativo.

La uniformada contactó a las divisiones Comando Sur, Patrulla Motorizada y Comando Norte de la Policía de Misiones. En coordinación, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en los accesos al estadio para impedir cualquier intento de fuga. El procedimiento se realizó sin incidentes y concluyó con la detención del sospechoso en el mismo lugar.