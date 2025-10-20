Millonario golpe a una quiniela de Maipú: se robaron casi dos millones de pesos

Un millonario robo fue perpetrado en la noche de este domingo en una agencia de quiniela en el departamento de Maipú . A raíz de amenazas, los malvivientes se llevaron un millón novecientos mil pesos en efectivo de este local.

Casi dos millones robados

El hecho ocurrió sobre las 21 en una agencia de quiniela ubicada sobre la calle Videla Aranda al 2000, dentro del distrito de Lunlunta. Allí, un grupo de personas perpetró el robo en contra de un hombre de 66 años, quien tras el hecho alertó a las autoridades por medio de la línea de emergencias 911.