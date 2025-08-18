Médicos cordobeses denuncian detenciones ilegales, abuso de autoridad y agresiones de un comisario

Un grupo de médicos cordobeses que habían viajado a la provincia de Chaco con el fin de asistir a pacientes de esa comunidad, denunciaron haber sufrió agresiones, detenciones ilegales y abusos de poder por parte del comisario Daniel Augusto Melchiori de la localidad de Taco Pozo, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

A través de sus redes sociales, los casi 60 profesionales sanitarios de la Fundación "Todos por Todos", conformada por médicos, kinesiólogos y enfermeros, manifestaron haber sufrido “persecución, violencia física, abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, aprehensión y secuestro ilegítimo de bienes por parte del jefe de la policía local, Melchiori”.

El violento episodio quedó registrado en varios videos que se viralizaron este domingo. Allí se observa cómo un grupo de médicos fue interceptado y atacado cuando intentaba regresar a Córdoba tras brindar asistencia gratuita en Taco Pozo, Chaco.

Según relataron los profesionales, todo ocurrió frente al Hotel Oasis, donde fueron abordados de manera violenta por el comisario Melchiori, quien estaba vestido de civil y en aparente estado de ebriedad, junto a otros agentes, lo que resultó en varios médicos heridos.

“Venimos a Taco Pozo a dar asistencia gratuita, como hacemos hace más de 12 años, y cuando volvíamos en caravana un auto particular, un Toyota Corolla gris oscuro, nos interceptó”, contó Manuel Linares, uno de los médicos agredidos.

El momento en el que detienen a uno de los médicos que asistían con atención sanitaria a la comunidad de Chaco.

El Momento En El Que Detinen A Una Médica En Chaco

Ante la escalada, los presentes grabaron la situación y subieron las imágenes a las redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los mensajes de apoyo de colegas y usuarios.

Qué sucedió luego de las agresiones y la detención

Tras la denuncia, la Jefatura de Policía de Chaco resolvió la intervención de la comisaría de Taco Pozo y desplazó a Melchiori de su cargo. “La medida busca restablecer el orden, garantizar la disciplina interna y optimizar la seguridad en la zona”, señaló el comunicado oficial.

El nuevo interventor será el comisario inspector José Luis Gómez, actual supervisor de la Zona XIV Interior, quien deberá presentar un informe detallado sobre el funcionamiento de la unidad policial y proponer cambios para mejorar el servicio en la localidad.