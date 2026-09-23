"¿Me voy a morir?": el indignante asalto a un grupo de chicos con autismo en González Catán

Dos motochorros los amenazaron con un arma, los golpearon y les robaron celulares y billeteras. Antes de escapar, uno de los delincuentes disparó al aire.

Un grupo de jóvenes con autismo fue asaltado el martes por la tarde cuando regresaba caminando del colegio en González Catán. Dos motochorros los interceptaron, los amenazaron con un arma y les robaron sus pertenencias. Durante el ataque, uno de los chicos recibió un golpe con la culata del arma y, luego de ser auxiliado, preguntó: "¿Me voy a morir?".

El episodio ocurrió alrededor de las 16.20, en las inmediaciones del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad perteneciente a la Obra del Padre Mario. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Cómo fue el asalto a los jóvenes Los chicos caminaban y jugaban con una pelota cuando aparecieron dos delincuentes a bordo de una moto. El acompañante descendió armado, tomó del brazo a uno de los jóvenes y comenzó a revisarlo.

Ante la situación, el chico se asustó, no supo cómo reaccionar y se tiró al piso. El delincuente entonces lo golpeó con el arma y le robó la billetera. Después, el motochorro se acercó a otros dos jóvenes que se encontraban en el lugar y también les sacó las pertenencias que tenían en los bolsillos de sus guardapolvos.

El violento robo a los chicos con autismo en González Catán "Dame el celular porque te mato acá" Uno de los delincuentes también apuntó contra otro de los jóvenes, que esperaba a un costado con las manos en alto: "¡Dame el celular, dame el celular porque te mato acá!", le exigió mientras le apuntaba con el arma al cuerpo.