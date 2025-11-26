"Me arrebató todo, me quede solo": el desgarrador relato del único sobreviviente del trágico choque en la Ruta 22

Una Volkswagen Amarok impactó contra una Ford Ecosport que se encontraba detenida en la banquina. El conductor de la Amarok está imputado y detenido.

El viernes pasado por la mañana, un trágico choque tuvo lugar en la Ruta Nacional 22 en el límite entre Río Negro y Neuquén. Como consecuencia del siniestro, cuatro personas murieron, entre ellas, dos menores de edad. A su vez, hay un detenido por el accidente.

“Me chocaron de atrás, se prendió fuego la camioneta y no pude sacar a mis dos nietos”, detalló José Pastor Gutiérrez, quien al momento del impacto se encontraba fuera de la camioneta Ecosport. “Me arrebató todo, me quedé solo con mi único nieto que tengo ahora, mi nuera y mi hijo”, expresó con dolor.

En diálogo con Canal 10, Gutiérrez lamentó no haber podido salvar a los dos menores, quienes quedaron atrapados en el vehículo tras el choque. “Pido justicia, señor juez, fiscales, no puede ser que este tipo mienta, que diga que me ayudó porque no me ayudó nadie, hay testigos, hay fotos, estoy solo”, concluyó.

Cómo fue el brutal choque El terrible hecho ocurrió el viernes pasado a las 7 de la mañana, en el kilómetro 1.203 de la Ruta Nacional 22, a metros del predio del Sindicato de Camioneros y en las inmediaciones de la ciudad rionegrina de General Fernández Oro, sobre el carril sentido Cipolletti–Roca.

Video: así quedó la camioneta Ford Ecosport Portada - Trágico choque en Neuquén Allí, una camioneta Volkswagen Amarok de color negra impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford Ecosport que se encontraba detenida en la banquina debido a un desperfecto. Como consecuencia del accidente, la Ecosport se incendió por completo y sus ocupantes quedaron atrapados.