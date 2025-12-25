Mató a su vecino por tirar pirotecnia: le pegó dos tiros y quedó detenido

Un conflicto por ruidos molestos y uso de pirotecnia durante los festejos navideños terminó con un vecino asesinado a balazos en La Plata.

Un trágico momento ocurrió este miércoles en la víspera de la Navidad, después de que un hombre de 68 años asesinara a su vecino de 45 a balazos por usar pirotecnia durante los festejos navideños. La víctima falleció después de recibir un disparo en el cuello y otro en el hombro izquierdo.

El hecho ocurrió en la calle 609, entre 3 y 4, en el barrio Aeropuerto de La Plata. Según las autoridades, el disturbio se generó por ruidos molestos y el uso de pirotecnia.

A raíz de esto, el acusado habría efectuado varios disparos desde su departamento hacia las personas que se encontraban festejando en el exterior, donde hirió a la víctima, que más tarde falleció.

Las armas encontradas en la casa del agresor Luego de la denuncia, la Policía se acercó a esta vivienda, donde encontró al hombre en su departamento, donde se encontraron una pistola Bersa Thunder calibre .40, que sería el arma con la que asesinó a su vecino, una escopeta calibre 20, municiones, entre otras armas.