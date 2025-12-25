Mató a su vecino por tirar pirotecnia: le pegó dos tiros y quedó detenido
Un conflicto por ruidos molestos y uso de pirotecnia durante los festejos navideños terminó con un vecino asesinado a balazos en La Plata.
Un trágico momento ocurrió este miércoles en la víspera de la Navidad, después de que un hombre de 68 años asesinara a su vecino de 45 a balazos por usar pirotecnia durante los festejos navideños. La víctima falleció después de recibir un disparo en el cuello y otro en el hombro izquierdo.
El hecho ocurrió en la calle 609, entre 3 y 4, en el barrio Aeropuerto de La Plata. Según las autoridades, el disturbio se generó por ruidos molestos y el uso de pirotecnia.
A raíz de esto, el acusado habría efectuado varios disparos desde su departamento hacia las personas que se encontraban festejando en el exterior, donde hirió a la víctima, que más tarde falleció.
Las armas encontradas en la casa del agresor
Luego de la denuncia, la Policía se acercó a esta vivienda, donde encontró al hombre en su departamento, donde se encontraron una pistola Bersa Thunder calibre .40, que sería el arma con la que asesinó a su vecino, una escopeta calibre 20, municiones, entre otras armas.
Los vecinos, en medio de un momento de tensión, luego del fallecimiento del hombre de 45 años, incendiaron el vehículo del agresor, que ya fue detenido, mientras que la causa quedó a manos de la UFI N° 6, a cargo del fiscal Juan Barraza, el Juzgado de Garantías N° 2 y la Defensoría N° 4.