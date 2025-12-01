"Matalo, mandalo al hospital": así fue la salvaje pelea a la salida de un boliche en Salta

El violento episodio ocurrió a la salida de un boliche de la localidad salteña de Güemes y fue registrado por los testigos.

Una brutal pelea tuvo lugar a la salida de un boliche en la provincia de Salta. El violento episodio fue registrado por testigos, quienes no solo no intervinieron, sino que además alentaron la agresión. La víctima se encuentra fuera de peligro.

Video: así fue la salvaje pelea a la salida de un boliche en Salta Así fue la salvaje pelea a la salida de un boliche en Salta El hecho ocurrió la semana pasada, a la salida de un boliche de la localidad salteña de Güemes. El video, el cual se viralizó en redes sociales, muestra el momento en el que uno de los jóvenes le pega varias trompadas a otro.

“Matalo, matalo, mandalo al hospital”, se escucha gritar a uno de los jóvenes, mientras que continúa la agresión.

Afortunadamente, de acuerdo a lo informado por el diario El Tribuno, la víctima no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra fuera de riesgo. Por el momento, no se realizó ninguna denuncia por el hecho.