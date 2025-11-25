Más de 50 prófugos fueron detenidos en Ciudad de Buenos Aires al intentar ingresar a canchas de fútbol

Las detenciones fueron realizadas en más de 300 eventos futbolísticos de este año. Los prófugos estaban involucrados en delitos de distinta gravedad.

La Policía de la Ciudad informó que 51 personas con pedidos de captura vigentes fueron detenidas al intentar ingresar a distintos estadios de Buenos Aires durante los eventos futbolísticos realizados en lo que va de 2025. Los operativos fueron establecidos por las autoridades y ejecutados en más de 300 oportunidades.

Según la información oficial, los prófugos estaban involucrados en causas por delitos de diversa gravedad. Las órdenes correspondían a investigaciones por homicidios, abuso sexual, robos agravados, casos vinculados al narcotráfico, hechos de violencia de género, femicidios y estafas. Cada intervención se dio tras verificaciones de documentación y antecedentes.

Las tres últimas detenciones fueron este fin de semana largo La Dirección de Prevención en Eventos Masivos realizó las últimas tres detenciones durante el fin de semana. El domingo, antes del partido entre Boca Juniors y Belgrano en el Estadio Alberto J. Armando, el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF) detectó que un hombre de 46 años registraba una captura emitida por la justicia de Rosario desde 2024. El alerta se activó durante la validación de su documento, lo que derivó en su aprehensión inmediata.

hinchas boca Una de las detenciones ocurrió antes del partido entre Boca Juniors y Belgrano. Juan Mateo Aberastain / MDZ El lunes, durante los controles en el estadio donde se realizó el partido entre Deportivo Riestra y Barracas Central, el sistema permitió la detención de otros dos sujetos. La verificación biométrica identificó a un ciudadano argentino de 31 años con un pedido vigente por robo con arma de fuego. En el mismo operativo se detectó a otro hombre, de 29 años, buscado desde 2016 por una causa de robo. Ambos quedaron a disposición de la justicia tras la confirmación de los antecedentes mediante consultas en línea.