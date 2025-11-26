Más de 250 kilos de carne secuestrados en General Alvear y Guaymallén por fallas sanitarias

Dos operativos de control sanitario terminaron con el secuestro de 264 kilos de carne bovina y de pollo por incumplimientos en las normas exigidas para el consumo humano. Las intervenciones se llevaron a cabo en los departamentos de Guaymallén y General Alvear .

Los trabajos de la Policial de Mendoza se efectuaron en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, enfocado en combatir distintas irregularidades en el sector ganadero.

En las calles de General Alvear, más precisamente en el cruce de Diagonal Pellegrini y Fleming, un automóvil fue detenido por las autoridades mientras transportaba 150 kilos de pollo en condiciones cuestionables.

Dentro del rodado, un Citroën Berlingo, la carne se encontraba siendo movilizada en constante contacto con las jaulas y sin bolsas que impidan una posible contaminación. Además, se relató que el alimento desprendía un olor “nauseabundo” y estaba cubierta por moscas. Por ende, se secuestró dicho cargamento.

Una vez se realizaron los peritajes correspondientes, se determinó que la carne de pollo era transportada a una temperatura de 6,1 grados, considerada elevada.

Carne de vaca en el piso de un camión en Guaymallén

Horas después de este operativo, dentro del departamento de Guaymallén, un control sanitario dio con un camión con cámara de frío que transportaba 114 kilos de carne bovina. Se detuvo el móvil en la intersección de las calles Urquiza y San Francisco del Monte, y se constató un incumplimiento de las normas al encontrarse una media res en el suelo de la cámara.

image

Por esto, se dictó el secuestro de la mercadería y su destrucción en la Planta de Tratamiento de Residuos El Borbollón, en Las Heras.