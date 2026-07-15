Marcelo Corazza rompió el silencio con MDZ: "Siempre dije que era inocente"

Acompañado por su hermana Gabriela, el ex Gran Hermano Marcelo Corazza llegó pasadas las 8:00 a los tribunales federales de Retiro para ser parte del debate donde está acusado de integrar una organización para captar y abusar de menores de edad provenientes de Misiones, de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal .

Prácticamente, Marcelo no faltó a ninguna de las audiencias desde el inicio del debate hace casi un año. De hecho, en la previa, siempre se sentó en la misma mesa del café del hall de Comodoro Py 2002 con sus otras dos hermanas, Natalia y Daniela, además de sus abogados Marcelo Posleman y Horacio Semin.

Tal y como lo adelantó MDZ en exclusiva, al cierre de su alegato, el fiscal federal Patricio García Elorrio reclamó al Tribunal Oral Federal Número 3 la absolución de Corazza por considerar, por un lado, que los dos hechos de abuso con los que fue enviado a juicio prescribieron y, por el otro, la inexistencia de una asociación ilícita.

Consultado por este medio sobre su sensación personal ante el pedido de absolución de la fiscalía, el ex Gran Hermano evitó brindar detalles, ello obedeciendo a la orden de reserva del TOF 3 por ser las víctimas menores de edad al momento de los hechos. Sin embargo, Marcelo Corazza no pudo disimular una fuerte exhalación, como quien se saca buena parte de un peso de encima, y solo se limitó a decir: “Siempre dije que era inocente”.

En tanto, dentro de la sala B de audiencias de la planta baja del edificio judicial de Retiro, la defensa de Rolando Angelotti expone sus alegatos ante los jueces Andrés Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Peloni, con los que busca hacer caer la acusación del fiscal García Elorrio de encabezar la organización criminal y derrumbar el pedido de 22 años de prisión o, eventualmente, reclamar morigerar esa pena.

Fuentes judiciales estimaron que los alegatos de las defensas se van a extender hasta finales de agosto o principios de septiembre, dependiendo de cuántas audiencias les tome a cada una para llevar adelante sus presentaciones y teniendo en cuenta la feria judicial de invierno que empieza este fin de semana.

Sobre lo anterior, no puede descartarse que, en el caso de Angelotti, sus abogados insuman más de una audiencia, pues para él pesa el mayor pedido de condena por ser considerado el líder de la organización delictiva conformada desde 1999 hasta marzo de 2023, destinada a captar varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a abusos y prostituirlos.

Según pudo conocer MDZ, la última en alegar será la defensa de Corazza, que muy probablemente sostenga el pedido de absolución de la fiscalía. Después de la de Angelotti seguirán las exposiciones de los letrados de Leandro Aguiar, Ignacio Mermet y Fernando Charpenet, considerados partícipes necesarios, de quienes la acusación pública reclamó 11 años de prisión para el primero y 10 para los otros dos.

Para los 5, García Elorrio pidió excluir el agravante de “asociación ilícita” por los que fueron enviados a juicio por el juez Ariel Lijo y no acusarlos respecto de las primeras víctimas del caso. Sin embargo, la fiscalía reclamó una reparación económica para todas las víctimas, aun las que los hechos de sus denuncias prescribieron por el paso del tiempo.