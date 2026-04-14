"Maradona fue asesinado": arrancó el segundo juicio por la muerte de Diego

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Burlando: “Maradona fue asesinado”

En su alegato, el abogado Fernando Burlando sentenció: “Maradona fue asesinado”. Y aseguró que, durante su internación domiciliaria, Maradona estuvo rodeado de “gente desconocida”.

A su vez, exhibió un estetoscopio ante el tribunal y remarcó: “Jamás se escuchó el corazón de Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020”. “Maradona estaba extremadamente edematizado. Lo pudimos ver en esa foto que recorrió el mundo”, señaló. Además, detalló que en la casa del country San Andrés de Tigre “no había aparatología médica, ni siquiera una curita”.

Y concluyó: “Lo de esta gente fue temerario. No puedo encontrar palabras para definir lo que le pasó a Diego. Se formó un entorno diabólico”.