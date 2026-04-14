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Las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles entre las 10 y las 17 horas.&nbsp;
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"Maradona fue asesinado": arrancó el segundo juicio por la muerte de Diego

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Siete de los ocho acusados de "homicidio simple con dolo eventual” serán juzgados.

Matías Chierasco

Este martes por la mañana, tras el escándalo por el documental “Justicia divina”, protagonizado por la exjueza Julieta Makintach, arrancó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Siete de los ocho acusados de "homicidio simple con dolo eventual” serán juzgados y podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.

Video: comenzó el juicio por la muerte de Maradona

juicio por la muerte de Maradona

Se trata de Leopoldo Luciano Luque (45); Agustina Cosachov (41), Carlos Ángel Díaz (34), Nancy Edith Forlini (57), Mariano Ariel Perroni (45), Ricardo Omar Almirón (42) y Pedro Pablo Di Spagna (53). Todos se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

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Burlando: “Maradona fue asesinado”

En su alegato, el abogado Fernando Burlando sentenció: “Maradona fue asesinado”. Y aseguró que, durante su internación domiciliaria, Maradona estuvo rodeado de “gente desconocida”.

A su vez, exhibió un estetoscopio ante el tribunal y remarcó: “Jamás se escuchó el corazón de Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020”. “Maradona estaba extremadamente edematizado. Lo pudimos ver en esa foto que recorrió el mundo”, señaló. Además, detalló que en la casa del country San Andrés de Tigre “no había aparatología médica, ni siquiera una curita”.

Y concluyó: “Lo de esta gente fue temerario. No puedo encontrar palabras para definir lo que le pasó a Diego. Se formó un entorno diabólico”.

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Ferrari: “No hicieron nada para evitar que Maradona muriera”

Durante su exposición, el fiscal Patricio Ferrari fue contundente al describir lo que ocurrió en las horas previas a la muerte de Diego Maradona. En ese sentido, sostuvo que el exfutbolista atravesó un proceso de deterioro prolongado sin recibir la atención adecuada. “Maradona empezó a morir 12 horas antes”, afirmó, al marcar que el desenlace no fue repentino, sino que hubo tiempo para intervenir.

En esa línea, Ferrari aseguró que existieron señales claras de alerta que fueron ignoradas por el equipo médico. “Existieron múltiples alarmas, pero decidieron no escucharlas”, señaló, y agregó que durante ese período “no hicieron nada para evitar que Maradona muriera”, apuntando directamente contra los profesionales imputados.

El fiscal también hizo foco en las condiciones de la internación domiciliaria, que consideró deficientes. “Una internación domiciliaria es un sanatorio en la casa, pero esto no pasó”, sostuvo.

Además, Ferrari fue aún más duro al calificar al grupo de acusados como “un grupo de improvisados”, en referencia a los siete profesionales que llegaron a juicio. Según adelantó, durante el debate se expondrán pruebas clave, entre ellas conversaciones telefónicas que permitirán reconstruir lo ocurrido.

El fiscal sentenció: “Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal”.

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Rechazaron el pedido de Oneto

Tras el cuarto intermedio, los jueces rechazaron el pedido para transmitir todo el debate, ya que sostuvieron que “excede y constituye una modalidad que no resulta necesaria para asegurar la transparencia del juicio”.

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El abogado de Luque pidió que se transmita el debate

Francisco Oneto, uno de los abogados de Leopoldo Luque, pidió que el debate oral y público se transmita en vivo. “Lo que estamos pidiendo es que sea público”, detalló.

Video: habló el abogado de Luque

Habló el abogado de Luque

“Yo solo confió en Dios y en mí”, fue la respuesta del abogado al ser consultado sobre si confiaba en el tribunal a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona.

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