"Maradona fue asesinado": arrancó el segundo juicio por la muerte de Diego
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Siete de los ocho acusados de "homicidio simple con dolo eventual” serán juzgados.
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Siete de los ocho acusados de "homicidio simple con dolo eventual” serán juzgados.
Este martes por la mañana, tras el escándalo por el documental “Justicia divina”, protagonizado por la exjueza Julieta Makintach, arrancó el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Siete de los ocho acusados de "homicidio simple con dolo eventual” serán juzgados y podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.
Se trata de Leopoldo Luciano Luque (45); Agustina Cosachov (41), Carlos Ángel Díaz (34), Nancy Edith Forlini (57), Mariano Ariel Perroni (45), Ricardo Omar Almirón (42) y Pedro Pablo Di Spagna (53). Todos se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles entre las 10 y las 17 horas.