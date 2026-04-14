"Maradona era el encargado de su propia salud": la polémica defensa de Cosachov

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Francisco Oneto: "Luque no estaba a cargo de la salud de Maradona"

El abogado defensor de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, expuso en el juicio: "Diego Armando Maradona muere de un infarto. Vamos a probar que ninguno de los cuadros que venía arrastrando condujeron a su deceso".

En su alegato, el letrado aseguró que hay un problema de causalidad en el hecho que fue elevado a juicio. Asimismo, citó a una de las querellas que dijo: "Da la sensación de que esta gente no estaba a cargo de la salud de Maradona". Enseguida, sentenció: "Correcto. En el período de internación domiciliaria, Luque no estaba a cargo de la salud de Maradona".

"Vamos a demostrar que Luque era uno de los que quería que Maradona se quedara en la clínica", enfatizó el Luque.