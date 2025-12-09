Manejaba borracho en Ciudad y terminó detenido

Un conductor fue detenido en la madrugada de este martes en la Ciudad de Mendoza, mientras realizaba borracho peligrosas maniobras al volante.

El conductor terminó detenido al estar manejando con una gran cantidad del alcohol en sangre.

Un hombre terminó detenido al ser frenado por efectivos policiales tras ser visto realizando peligrosas maniobras en su auto por las calles de Ciudad de Mendoza. El resultado de alcohol en sangre constató un grave estado de embriaguez con unos 3.00 gramos.

El hecho se registró a minutos de las 2 en la intersección de la Avenida Libertador y la calle Orsales. El Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó a los uniformados actuantes sobre un Volkswagen UP que circulaba de manera errática.

Grave cantidad de alcohol en sangre Al interceptar al conductor, personal de Tránsito Municipal procedió a realizar la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado positivo de 3.00 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.