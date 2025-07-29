Luján de Cuyo: un muerto por el accidente entre un camión y un utilitario en la ruta 7

El accidente ocurrió en Agrelo y provocó el deceso de un hombre de 59 años. En tanto, el conductor del rodado mayor quedó demorado.

Un hombre de 59 años murió la tarde de este martes en un accidente vial ocurrido en Luján de Cuyo. La víctima, identificada como Daniel Orozco, manejaba un vehículo utilitario que fue impactado por un camión. El conductor del rodado mayor quedó demorado, a disposición de la Justicia.

El hecho sucedió alrededor de las 18.40 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un choque grave entre un camión y una camioneta utilitaria sobre la ruta 7, cerca del cruce con calle Cochabamba, en la localidad de Agrelo.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una Fiat Fiorino destruida tras haber sido embestida por un camión Scania con semirremolque, que circulaba por el citado camino nacional, en dirección al este. Dentro del utilitario viajaban dos personas: el conductor, Daniel Orozco, y una mujer de 45 años.

Debido a la magnitud del impacto, fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios de Luján para rescatar a las víctimas del interior. En tanto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que el hombre al mando del utilitario se encontraba sin vida, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos graves.

WhatsApp Image 2025-07-29 at 20.21.19 (1) La escena del accidente en la ruta 7. Gentileza. Investigan las causas del accidente El conductor del camión, de 59 años, resultó ileso y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Tránsito, que ya inició las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.