Luego de revelar conversaciones entre Luque y Morla, vuelve a declarar el neurocirujano de Maradona

Live Blog Post

Vuelve a declarar Leopoldo Luque

El neurocirujano Leopoldo Luque solicitó nuevamente intervenir en el debate —por tercera vez— y se prevé que amplíe su testimonio en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Ante esto, el juez Alberto Gaig pidió que este tipo de intervenciones no se vuelva habitual y remarcó la necesidad de avanzar con los testigos. “Que declaren los testigos de cargo. A este ritmo no habrá vacaciones en julio”, deslizó con ironía el titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

En paralelo, el abogado Fernando Burlando planteó que la declaración del imputado debe encuadrarse dentro de lo establecido por la Ley de Víctimas.

Durante su exposición, Luque admitió haber firmado una copia de la historia clínica de Maradona en la Clínica Olivos, aunque sostuvo que su vínculo con el paciente fue cambiando con el tiempo. “Se me puede considerar médico de cabecera o de confianza, pero eso ya no era así”, explicó.

También afirmó que el exfutbolista tomaba decisiones por sí mismo respecto a su salud y reconoció el consumo de alcohol. En ese sentido, indicó que el consentimiento informado implica aceptar posibles riesgos.

Por último, el acusado señaló que en cierto momento la estrategia era “asustarlo un poco” al exjugador.