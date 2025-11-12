Los videos de un violento robo en Luján de Cuyo y las quejas de los vecinos por la inseguridad

Un tercer robo consecutivo a un comercio de Luján de Cuyo , puso la mira sobre la inseguridad en centro del departamento. Los malvivientes quedaron filmados robando mercancía y dinero. Pese a que las cámaras de seguridad captaron el hecho, las fallas del sistema de seguridad del local permitieron que los autores escaparan antes del arribo de la policía.

El hecho ocurrió el último sábado a minutos de las 5.30, cuando dos sujetos fueron captados merodeando por enfrente del comercio, para luego comenzar a forcejar el portón del mismo por varios minutos.

Una vez lograron abrir la puerta metálica, rompieron con un objeto contundente el blindex para rápidamente comenzar a robar en el interior del local para huir del lugar antes de la llegada de la policía.

Según relató el dueño a MDZ, del interior del negocio ubicado dentro del barrio Villa Dolores , los delincuentes se llevaron prendas que estaban a la venta, dinero en efectivo, un teléfono celular y una mochila.

Además, aquejó las fallas en el sistema de seguridad que tenían contratado para el local, el que tardo en alertar a las autoridades, ya que lo hizo varios minutos después de que los malvivientes abandonaran la escena. En otro video se ve como, cuando ya no había nadie, este sistema lanzó un gas, similar al humo, el cual está diseñado para ahuyentar a los intrusos.

robo lujan 1

"A nosotros el primer llamado lo recibimos 5.31, es decir, ya habían pasado diez minutos de que esta gente estaba intentando ingresar y cinco minutos de que ya estaban adentro y se habían ido", denunció molesto.

El reclamo por la inseguridad

El robo de este sábado es el tercer asalto ocurrido en este comercio lujanino. El dueño comentó que el centro del departamento"es una zona liberada" y aseguró que ante su reclamo el día del hecho, los efectivos actuantes le dijeron que "hay muy pocos móviles".

La situación de los negocios aledaños no es diferente, agregó el comerciantes: "Hemos tenido varios casos de inseguridad por acá en la zona". Por esto, vecinos de esa zona también reclamaron a la Municipalidad de Luján de Cuyo por más seguridad, sobre todo durante la noche, ya que aseguran que "no se puede andar en Luján de Cuyo a las 10.30, 11 de la noche. Es un pueblo fantasma".

Adicionalmente, sostiene que esto ya ha sido denunciado a la comuna lujanina, sin tener ningún tipo de respuesta.

Así las cosas, los vecinos del barrio Villa Dolores y alrededores no encuentran respuesta ante la creciente inseguridad mientras conviven con un constante sentimiento de vulnerabilidad.