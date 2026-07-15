Los repudiables audios tras el ataque a rebencazos a los runners: "Debe estar picando el lomo todavía"

Los audios atribuidos a uno de los jinetes que atacaron a participantes de la tradicional carrera Doble Apolo, disputada en General Roca, Río Negro , sumaron un nuevo capítulo al violento episodio. En los mensajes, el agresor se jacta de haber golpeado a los runners con rebenques y arreadoras y lanza amenazas contra quienes participaron de la competencia.

" Le pegamos unos garrotes a algunos hoy temprano. ¿Van a aprender o no van a aprender? ", dice uno de los audios difundidos en las últimas horas. En otra grabación, el hombre asegura que junto a otros tres jinetes salió a caballo para interceptar a los deportistas luego de un conflicto ocurrido el día anterior por el paso de la carrera a través de un campo.

Según su propio relato, el grupo decidió regresar al lugar a primera hora de la mañana. " Ensillamos los caballos y los agarramos allá arriba. Pegamos una garroteada a algunos paisanos ", afirma entre risas, mientras minimiza el ataque pese a que los corredores eran cerca de 200 personas.

El mensaje más repudiable llega al final de la secuencia de audios. " Les debe estar picando el lomo todavía ", sostiene el agresor al referirse a uno de los atletas golpeados con un arreador, luego de asegurar, sin pruebas, que los corredores les habían arrojado piedras.

La agresión ocurrió durante el primer tramo del recorrido de la competencia, cuando un grupo de jinetes retiró las cintas que señalizaban el circuito, bloqueó el paso y atacó a varios participantes. Uno de los corredores denunció haber recibido golpes con boleadoras en la cabeza y aseguró que la agresión lo obligó a abandonar la prueba tras sufrir fuertes calambres.

Denuncia penal

El organizador del evento, Alejandro Pellegrini, confirmó que los corredores lesionados realizaron la denuncia correspondiente y que la Fiscalía solicitó los certificados médicos para avanzar con la investigación. También cuestionó el procedimiento inicial de la Policía al señalar que no se convocó al médico forense para constatar las lesiones en el momento.

Desde la organización indicaron que la carrera se desarrolla desde hace 18 años y cuenta con todas las autorizaciones necesarias, incluso dentro del Área Protegida. No obstante, reconocieron que en ediciones anteriores ya habían recibido amenazas vinculadas a reclamos territoriales, aunque nunca se había registrado un ataque de esta magnitud.

Además de las denuncias por las agresiones físicas, los organizadores presentaron una causa por el boicot a la competencia y anticiparon que continuarán impulsando acciones judiciales mientras avanza la investigación sobre los responsables del violento episodio.