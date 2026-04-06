Los polémicos perfiles del segundo fallecido en el escándalo de propofol: el alarmante movimiento en X

Eduardo Bentancourt, el segundo fallecido en el escándalo por el robo de propofol y otros medicamentos, fue señalado por un alarmante cambio en su cuenta de X.

Eduardo Bentancourt es el segundo profesional de la salud muerto en medio del escandalo del propofol y fentanilo, un movimiento en sus uno de sus perfiles en redes sociales llamó la atención.

La segunda muerte de un profesional de la salud por sobredosis de medicamentos como fentanilo y propofol redobló la polémica en el escándalo surgido días atrás por el robo de fármacos. Se trata de Eduardo Bentancourt (44), quien murió en su departamento en Palermo. Luego surgió una polémica por un movimiento extraño en uno de sus perfiles.

Quién era el segundo fallecido Bentancourt era enfermero pero se encontraba desempleado, y murió por una cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar, según reveló la autopsia. Oriundo de Entre Ríos, su cuerpo fue hallado con marcas de inyecciones en su brazo y una gran cantidad de ampollas de numerosos medicamentos.

Rápidamente, al conocerse la identidad del enfermero, sus redes sociales en varias plataformas salieron a la luz. Entre las más llamativas, se destacó su cuenta de OnlyFans, una web dedicada a la comercialización del contenido para adultos. Además de esta, salieron a la luz sus cuentas de Instagram y X.

image La polémica por su cuenta de X Fue en esta última donde se detectó un movimiento extraño que alertó a los investigadores del caso. Es que esta cuenta pasó de ser pública a ser privada momentos después de cuando se cree que habría ocurrido su muerte, fechada entre tres y cinco días antes de este lunes.

image De esta manera, el cierre de su cuenta de X sumó un velo de incertidumbre mientras avanza la investigación para conocer los detalles en que perdió la vida el sujeto. Este factor se sumó a las declaraciones que una supuesta amiga de Bentancourt dio a los medios, en donde aseguró que el enfermero no se suicidó, sino que "vio algo que no debía y pagó con su vida", entre otras alarmantes declaraciones.