Los escalofriantes detalles de la autopsia al cuerpo del joven turco hallado muerto en Cañuelas

Efe Saravoglu fue hallado muerto al costado de la Ruta 3. Según trascendió, el joven tenía puesta una máscara de Spiderman

Unos días atrás, un joven turco de 24 años, identificado como Efe Saravoglu, fue hallado muerto en la localidad bonaerense de Cañuelas, al costado de la Ruta 3. Según trascendió, el joven tenía puesta una máscara de Spiderman y su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo del joven. Según reveló la necropsia, Saravoglu tenía golpes en la cabeza y en tórax. Además, según el exámen, el joven falleció hace más de un mes.

Quién era el joven turco Saravoglu tenía residencia temporal en Argentina y estaba desaparecido desde el 27 de octubre. Aquel día, un amigo suyo, también de nacionalidad turca e identificado como Tanca Kent, lo pasó a buscar en un automóvil Peugeot 207.

El trágico hallazgo Personal de la Comisaría 1° de Cañuelas hallaron los restos de Saravoglu en la banquina de la Ruta 3, a la altura del kilómetro 82,5. El joven estaba boca abajo vestido con un buzo negro, un jean azul, zapatillas y una máscara roja de Spiderman. El cuerpo pudo ser identificado gracias a la licencia de conducir que encontraron en su ropa.

turco desaparecido Cañuelas X La causa se encuentra en manos de la Fiscalía N°2 de Cañuelas, a cargo de la fiscal Norma Pippo. El expediente permanece como “averiguación de causales de muerte”.