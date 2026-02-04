Locura a bordo: un chofer dejó el volante para pelearse con un pasajero y el colectivo siguió andando

Una discusión entre un chofer y un pasajero terminó en una pelea dentro de un colectivo en movimiento. El video se viralizó y derivó en el despido inmediato del conductor.

A partir de la viralización del video, el chofer fue despedido por la compañía.

El increíble episodio ocurrió a bordo de un colectivo de la línea 113, una unidad que une Barrancas de Belgrano y San Justo. Allí, lo que comenzó como una discusión entre un pasajero y el conductor terminó en una pelea entre ambos dentro del vehículo, con el agravante de que el chofer dejó el volante mientras la unidad seguía en movimiento.

Rápidamente se viralizó el video de las cámaras de seguridad del colectivo, que mostraban el momento en el que el conductor tomó de la remera al pasajero y comenzó a forcejear con él dentro de la unidad, que continuaba avanzando con las puertas abiertas.

Además, otra de las cámaras registró imágenes del exterior, donde se observó cómo el colectivo circula a alta velocidad, incluso cruzó un semáforo en rojo y terminó atravesado en contramano sobre la calzada.

Pelea Chofer Con Un Pasajero (portada) X Incluso, uno de los pasajeros que se encontraba a bordo, al advertir la pelea y el avance del vehículo sin control, decidió arrojarse del colectivo en movimiento.

La decisión de la empresa tras la pelea del chofer Tras la viralización de los videos, la empresa tomó la decisión de despedir al conductor de forma inmediata e irrevocable, ya que, según trascendió, no sería la primera vez que protagonizaba comportamientos agresivos.