Liberaron al mendocino que cayó por abuso sexual en España: los detalles de la investigación

En mayo de este año, un mendocino de 31 años fue detenido en España , ya que era intensamente buscado por el presunto abuso sexual de su cuñada, denunciado a mediados de 2018 en Guaymallén . Recientemente, fue extraditado a Mendoza y permaneció detenido hasta este lunes, ya que la Justicia le otorgó la libertad bajo fianza.

La decisión fue tomada por la jueza Eleonora Arenas, del Juzgado Penal Colegiado N°1 , a raíz del pedido formulado por los defensores Nicolás Camani y Carlos Moyano . Por el lado del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), estuvo presente el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Darío Nora , quien no se opuso al requerimiento de los abogados del presunto abusador.

Eso sí, la magistrada le fijó al acusado una fianza de 1.000.000 de pesos para acceder a la libertad . Además, deberá cumplir con una serie de pautas de comportamiento. Por ejemplo, tendrá prohibido comunicarse por cualquier medio con la denunciante, tuvo que entregar su pasaporte y deberá presentarse todos los meses ante la Justicia. Así, el sospechoso seguirá sujeto al proceso judicial en su contra.

A pesar de que el sospechoso se fugó a España por 7 años, la Justicia entendió que no existe riesgo de una nueva huida, ya que fue el mismo quien al enterarse de que había en su contra pedido de captura renunció voluntariamente al juicio de extradición y se sometió al proceso.

De acuerdo con la presentación judicial que realizó la cuñada del imputado, el caso de abuso sexual habría ocurrido durante la madrugada del 14 de julio de 2018 en una vivienda del distrito de Dorrego , Guaymallén. Allí, la mujer se acercó a pedirle un cigarrillo a su cuñado, a su habitación. Indicó que se encontraba en este domicilio, ya que estaba cuidando de su pareja, hermano del imputado, que se encontraba enfermo.

Acto seguido, el sujeto se habría abalanzado sobre la mujer, besándola y tocándola contra su voluntad, para posteriormente violarla.

Sin embargo, del expediente surge que ese no fue el único caso, ya que la denunciante afirmó que el 26 de septiembre del mismo año, el sospechoso aprovechó la pareja de la víctima no se encontraba en la casa donde vivían ambos, en el distrito de El Bermejo, y comenzó a agredirla nuevamente, en donde también la amenazó con decirle a su pareja que habían tenido relaciones consentidas.

image Las fotos del mendocino difundidas por la PFA. Gentileza

Desde este momento, la mujer comenzó a revelar la situación a sus allegados. Principalmente, a una amiga, ya que sostiene que dudaba si relatarle estos hechos a su marido. Luego, ya en el mes de octubre de 2018, la presunta víctima fue a la casa de su madre para contarle todo lo sucedido y, finalmente, radicó la denuncia penal ante las autoridades judiciales.

A partir de eso, el fiscal Darío Nora le tomó una declaración informativa al cuñado de la denunciante, ya que no habían pruebas suficientes que motivaran una imputación en su contra.

La extradición del sospechoso

Casi siete años después, el abogado de la denunciante —se reservan las identidades por tratarse de una causa de instancia privada— se presentó ante las autoridades judiciales a cargo del expediente y reveló que el presunto abusador había salido del país y estaba viviendo en Europa. De esa forma, había quebrantado una de las reglas de conducta que le fijó el fiscal Nora.

Por eso, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la captura internacional del joven mendocino y desde la Interpol emitieron una Circular Roja. Así, el sospechoso fue detenido en mayo por efectivos la Organización Internacional de Policía Criminal en el Reino de España y en octubre fue extraditado a la República Argentina.

Luego de pasar casi dos meses detenido en Mendoza, ahora la Justicia le otorgó la libertad, aunque permanecerá imputado en la causa.