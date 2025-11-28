Le dio cocaína a su hijo de 4 años porque le dolían las muelas y la condenaron a prisión

La Justicia de Posadas, Misiones, condenó a una mamá por haberle dado drogas a su nene y por tráfico organizado. Como tiene otros hijos, tendrá domiciliaria.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas que juzgó a la mamá que le dio cocaína a su hijo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó a Antonia Gisel Alves de Olivera a una pena única de siete años de prisión por suministrarle cocaína a su hijo de 4 para calmarle un dolor de muelas. La sentencia se dictó en concurso real con el delito de tráfico de estupefacientes.

¿Cómo se comprobó que la madre le dio cocaína al niño? El caso fue juzgado en octubre de 2025 bajo la modalidad de Juicio Abreviado y se confirmó mediante prueba de laboratorio: la orina del menor dio positivo por cocaína. La mujer admitió que le había lavado el diente con una "sustancia de color blanca extraña" que había encontrado, según consta en el expediente judicial.

¿Por qué delitos fue condenada la mujer? La condena de siete años de prisión resultó de la unificación de dos hechos ilícitos. Por un lado, fue hallada culpable de suministro gratuito a menor por haber dado la cocaína al nene. Por otro lado, tenía una condena previa de seis años por tráfico organizado de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas. El Tribunal unificó ambas penas en una sentencia única.

¿Dónde cumplirá la condena la madre condenada? El Tribunal resolvió que la pena única impuesta se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La medida se tomó por razones humanitarias, considerando que la mujer tiene dos hijos menores de edad de 10 y 11 años a su cargo. Los jueces priorizaron el principio del "interés superior de los menores" al momento de determinar la modalidad de cumplimiento de la condena.