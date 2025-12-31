Lavalle: un ciclista resultó herido tras ser embestido por un camión

El ciclista, un hombre de 31 años, resultó lesionado tras ser atropellado por un camión en la Ruta 40. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Un ciclista resultó lesionado este martes por la noche luego de protagonizar un accidente vial en el departamento de Lavalle, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza. El hecho se registró alrededor de las 20:25, tras un llamado al 911 que alertó sobre un atropello ocurrido sobre la Ruta 40.

De acuerdo con la información oficial, la víctima, un hombre de 31, circulaba en bicicleta en sentido sur a la altura del kilómetro 3344 cuando fue embestido desde atrás por un camión Iveco modelo 330, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto. El ciclista fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Sicoli para recibir atención médica.