La seguridad de Desert defendió al personal y acusó al adolescente de haber agredido a un empleado
El coordinador de seguridad de Desert aseguró que el personal de seguridad había sido agredido y que el joven fue reducido porque continuaba resistiéndose.
Este lunes, en diálogo con "Digamos Todo" por MDZ Radio, Lautaro Ambrosio, coordinador de seguridad de Desert Eventos, habló sobre el caso del adolescente de 16 años agredido en la madrugada del domingo en el salón Desert Gala de Chacras de Coria. El hecho se viralizó en un video que muestra al joven en el piso mientras es sujetado por personal de seguridad, lo que generó gran polémica.
Ambrosio sostuvo que lo ocurrido no se trató de una "brutal golpiza", sino de una "maniobra de reducción" luego de que el menor habría ingresado al cumpleaños de 15 en dos oportunidades sin autorización. Según su versión, en una de esas ocasiones el adolescente habría golpeado a un vigilador en la cara y en la frente, lo que derivó en la intervención de los guardias.
"En ningún momento hubo golpes de puño hacia el joven", aseguró, y agregó que la resistencia del chico habría obligado a mantenerlo en el piso hasta inmovilizarlo.
El coordinador afirmó también que el vigilador involucrado "pesa 60 kilos", que es más pequeño que el joven en cuestión y que incluso habría terminado con lesiones denunciadas ante la fiscalía. Para Ambrosio, la intervención de su personal "estuvo dentro del ámbito de riesgo permitido", y adelantó que el tema seguirá la vía judicial. "Si un joven agrede con puños, no se lo puede frenar con un 'por favor'", expresó durante la entrevista.
Al ser consultado por el momento en el que el joven queda inconsciente unos segundos y luego es sujetado, nuevamente, de brazos y espalda, Ambrosio afirmó "hay que verlo con un poco más de detenimiento porque se sigue resistiendo".
El video registrado en Desert
En el mismo programa radial, Carlos Aldecoa, representante mendocino de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, advirtió que más allá de las circunstancias previas, el video evidencia un uso de la fuerza "innecesario" cuando el joven ya estaba reducido. "No hay justificación para aplicar violencia sobre alguien inmovilizado o inconsciente", señaló.
Aldecoa explicó que existen técnicas de reducción no violentas que deben aplicarse especialmente cuando se trata de menores. Además, destacó que los agentes de seguridad deben estar capacitados en resolución de conflictos y persuasión, más que en el uso de la fuerza física. "La diferencia está en qué herramienta elige cada vigilador: la violencia o el diálogo", concluyó.
El comunicado de Desert
El caso continúa bajo investigación de la fiscalía de Luján de Cuyo, mientras tanto la discusión pública gira en torno al accionar de la seguridad privada en eventos sociales.