La seguridad de Desert defendió al personal y acusó al adolescente de haber agredido a un empleado

El coordinador de seguridad de Desert aseguró que el personal de seguridad había sido agredido y que el joven fue reducido porque continuaba resistiéndose.

Captura del video donde se ve al adolescente reducido en el piso del exterior del salón Desert Gala en Chacras de Coria.

Este lunes, en diálogo con "Digamos Todo" por MDZ Radio, Lautaro Ambrosio, coordinador de seguridad de Desert Eventos, habló sobre el caso del adolescente de 16 años agredido en la madrugada del domingo en el salón Desert Gala de Chacras de Coria. El hecho se viralizó en un video que muestra al joven en el piso mientras es sujetado por personal de seguridad, lo que generó gran polémica.

Ambrosio sostuvo que lo ocurrido no se trató de una "brutal golpiza", sino de una "maniobra de reducción" luego de que el menor habría ingresado al cumpleaños de 15 en dos oportunidades sin autorización. Según su versión, en una de esas ocasiones el adolescente habría golpeado a un vigilador en la cara y en la frente, lo que derivó en la intervención de los guardias.

Seguridad privada de Desert golpeado Una de las imágenes que circularon sobre las lesiones del guardia de seguridad privada. Gentileza "En ningún momento hubo golpes de puño hacia el joven", aseguró, y agregó que la resistencia del chico habría obligado a mantenerlo en el piso hasta inmovilizarlo.

El coordinador afirmó también que el vigilador involucrado "pesa 60 kilos", que es más pequeño que el joven en cuestión y que incluso habría terminado con lesiones denunciadas ante la fiscalía. Para Ambrosio, la intervención de su personal "estuvo dentro del ámbito de riesgo permitido", y adelantó que el tema seguirá la vía judicial. "Si un joven agrede con puños, no se lo puede frenar con un 'por favor'", expresó durante la entrevista.

Al ser consultado por el momento en el que el joven queda inconsciente unos segundos y luego es sujetado, nuevamente, de brazos y espalda, Ambrosio afirmó "hay que verlo con un poco más de detenimiento porque se sigue resistiendo".