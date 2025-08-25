El comunicado de Desert, tras la brutal agresión a un adolescente de 15 años

El salón de fiestas publicó un comunicado en el que aclara que se está investigando la agresión y que las fechas no corren peligro tras este hecho.

Captura del video donde se ve al adolescente reducido en el piso del exterior del salón Desert Gala en Chacras de Coria.

Este sábado por la noche se produjo un lamentable hecho en el salón de fiestas Desert, durante un cumpleaños de 15. Un adolescente de 16 años denunció que fue víctima de agresión por parte de personal de seguridad del local Desert Gala durante la madrugada de este domingo en la provincia de Mendoza.

Video: lo que quedó grabado en Desert Episodio en Desert Gala La fiscalía busca determinar el alcance de la agresión. Gentileza Tras esto, el salón de fiestas emitió un comunicado. "Desert Eventos comunica que a raíz de las informaciones surgidas en diferentes redes sociales y medios de comunicación digital, la empresa manifiesta, en relación a los hechos de público conocimiento acaecidos el día 24/08/2025, los organismos correspondientes han tomado intervención en el asunto y se encuentran en investigación".

Y agrega: "Se aclara que todos los eventos a realizarse en el establecimiento no sufrirán modificación alguna".

image El hecho Un video muestra al adolescente inmovilizado contra el piso, mientras otros jóvenes le gritan al guardia que era menor de edad. En las imágenes no se registran golpes directos, aunque sí se observa al chico inconsciente unos segundos y luego sujetado de brazos y espalda.

El joven terminó con la ropa sucia y desalineada, lo que refuerza la versión de que habría sido arrastrado dentro del lugar. Tras el episodio fue atendido en la Clínica de Cuyo, donde lo evaluaron antes de radicar la denuncia en la Unidad Fiscal de Luján.