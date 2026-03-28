La Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestró 600 litros de ketamina ocultos en un camión

La droga si bien tiene usos médicos y veterinarios como anestésico, es considerada una droga de abuso de alta peligrosidad. Investigan el origen de la sustancia

Un cargamento de ketamina líquida fue descubierto este sábado por personal la Policía de la Ciudad, durante una inspección a un camión de gran porte que llevó a cabo en el barrio porteño de Ketamina.

La intervención estuvo a cargo de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los efectivos detectaron el vehículo sospechoso estacionado en doble fila a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi al 500.

Secuestro de 600 litros de ketamina en Caballito Al realizar una requisa exhaustiva sobre la unidad, los agentes descubrieron que uno de los tanques de combustible no contenía gasoil, sino 600 litros de la sustancia anestésica. La droga si bien tiene usos médicos y veterinarios como anestésico, es considerada una droga de abuso de alta peligrosidad.

El hallazgo de la sustancia derivó en un inmediato dispositivo de seguridad para resguardar el perímetro y evitar incidentes en la zona comercial de Caballito.