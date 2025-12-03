La Plata: una mujer destrozó una verdulería mientras perseguía a una vecina y fue detenida

Un impactante suceso ocurrió este lunes por la tarde en La Plata , cuando una mujer destrozó una verdulería con un ladrillo mientras perseguía a otra vecina. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad y las imágenes se volvieron virales en las últimas horas.

Según se informó, una mujer ingresó a la verdulería situada en la intersección de 117 y 601, en Villa Elvira, luego de advertir que otra persona la seguía. Según se observa en las cámaras del local, la primera llegó al umbral. “¡Cerrá porque me está siguiendo una chica loca!”, gritó.

Minutos después, la segunda apareció frente al lugar y comenzó a gritar hacia el interior, con un ladrillo en la mano y, según se teoriza, en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna sustancia. "Que salga, que salga, porque rompo todo. Ya, ahora”, decía mientras sostenía un ladrillo en la mano.

Así, en medio de las amenazas, la atacante comenzó a llevarse mercadería. Sin embargo, como nadie intervenía,empezó a destrozar todo.Con el ladrillo, inclusive, golpeó violentamente la puerta del comercio y rompió un vidrio.

El episodio se extendió durante unos diez minutos aproximadamente. Un vecino intervino con un palo de escoba e intento golpearla para frenarla, pero resultó herido.

Finalmente, una clienta que se encontraba cerca realizó un llamado y, minutos después, arribó un móvil de la Policía Bonaerense. El personal descendió del vehículo y tomó contacto con las dos mujeres involucradas. Tras entrevistas iniciales, dispuso la demora de la agresora y el traslado de ambas a la comisaría 16° para continuar con el procedimiento.

En la seccional, la mujer que había ingresado primero al local declaró que no había sufrido lesiones durante el episodio. Ratificó su versión ante el personal policial. Con esos elementos, se abrió una causa que quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°5, a cargo de Juan Menucci. Las actuaciones incluyen el análisis de los registros fílmicos y de los daños producidos en el comercio.