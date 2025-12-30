La estrategia del principal acusado por el femicidio de la mujer degollada en Lomas del Mirador

Manuel Alberto Norry fue imputado por el femicidio de Janet Karina Arotinco Palomino. Las cámaras de seguridad y el perro de la víctima fueron claves para su captura.

Manuel Alberto Norry (46) fue detenido por el femicidio de Janet Karina Arotinco Palomino, quien fue degollada en Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. La causa está a cargo del fiscal Adrián Arribas.

En las últimas horas, Norry, quien fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, se negó a declarar ante el fiscal. Por lo tanto, continuará arrestado mientras avanza la investigación.

Cómo fue la captura del acusado El lunes por la mañana los investigadores realizaron el camino completo de la huida del agresor. Gracias a las cámaras obtuvieron la cara y la fisonomía del acusado. Esto último permitió saber que Norry trabajaba en un bar en Capital Federal, que sería de un familiar, y que manejaba cuchillas de gran tamaño, por lo que era fácil tener acceso al arma con la que degolló a la víctima.

Según trascendió, el agresor y la víctima eran amantes. Además, Norry era el cuñado de una amiga de la víctima, con quien esa madrugada había ido a bailar.