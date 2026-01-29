La desgarradora despedida a Narela, la joven argentina hallada muerta en Estados Unidos: "Toda mi vida"

Tras el hallazgo del cuerpo de Narela Berreto, la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles, su familia la despidió en redes sociales.

La joven argentina era buscada hace seis días y fue hallada sin vida este jueves.

Este jueves se confirmó la muerte de Narela Berreto, la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde aún no trascendieron mayores detalles sobre dónde fue encontrada o la causa de su muerte. Tras conocerse la noticia, sus familiares comenzaron a despedir a la joven de 27 años a través de las redes sociales.

"Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida. Te amo, descansá en paz, hermanita", escribió Santiago, que, junto al mensaje, compartió una imagen abrazando a su hermana.

Por otro lado, una de sus primas publicó dos imágenes junto a ella con el mensaje: "Volá alto prima, te voy a amar y recordar toda mi vida", comentó.

Despedida Narela joven argentina Los Ángeles La despedida de Santiago a su hermana Narela Barreto, hallada sin vida este jueves en Los Ángeles. Instagram (@santimb08) La llegada de la joven a Estados Unidos Según había contado la familia de Narela, la joven había llegado a Estados Unidos en junio de 2024, cuando había viajado a este país para el casamiento de una de sus amigas. Ahí decidió quedarse en el país, donde su último trabajo, según comentaron, fue de mesera.

La joven fue hallada sin vida este jueves, donde aún no trascendieron nuevos detalles del hecho. La última vez que había tenido contacto con su familia fue hace una semana, cuando se había comunicado con su madre.