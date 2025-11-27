La Ciudad incineró más de media tonelada de droga: "Todo lo que se secuestra se destruye"

Se trata de estupefacientes que fueron incautados producto de más de 1.400 procedimientos realizados durante el año por la Policía de la Ciudad.

Este jueves, más de 560 kilos de droga, entre ellas marihuana, cocaína y drogas sintéticas, fueron incinerados en Tigre. Se trata de estupefacientes que fueron incautados producto de más de 1.400 procedimientos realizados durante el año por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

“En esta quema anual de drogas estamos haciendo una incineración de todo lo incautado durante el año por lo cual el primer punto a destacar es que todo lo que se secuestra se destruye”, detalló el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro.

El procedimiento, realizado en una empresa especializada en tratamiento de residuos especiales, estuvo encabezado por Piñeiro, acompañado por la titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), Cecilia Amil Martín, y el subcomisario Marcelo Murillo, de la Dirección Antidrogas de la Policía de la Ciudad.

Qué incineró la Policía Durante el procedimiento fueron destruidos 414,572 kilogramos de marihuana, 84,945 kilos de cocaína, pasta base y tusi (conocida como la cocaína rosa), 69,058 kilogramos de drogas sintéticas, entre éxtasis, cristal, ketamina, y MDMA, más hongos, y también 220 unidades (unos 20 kilos) de vapers.