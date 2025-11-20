Un visitante intentó ingresar marihuana en una silla de ruedas al penal de San Felipe y fue descubierto

El sujeto fue descubierto durante la requisa de ingreso al complejo penitenciario de la Ciudad de Mendoza. La marihuana estaba oculta en rollos de nailon.

Los rollos de nailon con marihuana que hallaron ocultos en las cubiertas de la silla de ruedas.

Un control de rutina en el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe terminó este jueves la detención de un visitante que intentó ingresar marihuana escondida en una silla de ruedas. La droga estaba oculta en los neumáticos y había sido envuelta con nailon. A raíz del secuestro de la sustancia, el sujeto quedó a disposición de la Justicia federal.

El procedimiento ocurrió en el sector de Conserjería de la cárcel ubicada en calle San Felipe de la Ciudad de Mendoza, donde los agentes penitenciarios realizaban una requisa preventiva ante el ingreso de las visitas.

Cómo descubrieron la droga Durante esa inspección, los guardiacárceles advirtieron que en las cubiertas de la silla de ruedas había cuatro envoltorios de nailon con forma de chorizo, que habían sido cuidadosamente ocultados.

Carcel San Felipe Penitenciaria (5).JPG El penal localizado en calle San Felipe de la Ciudad de Mendoza. Santiago Tagua / Archivo MDZ Frente a eso, personal especializado le realizó las pruebas correspondientes y se confirmó que se trataba de cannabis, la cual arrojó un peso total de 175,4 gramos.