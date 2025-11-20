Un visitante intentó ingresar marihuana en una silla de ruedas al penal de San Felipe y fue descubierto
El sujeto fue descubierto durante la requisa de ingreso al complejo penitenciario de la Ciudad de Mendoza. La marihuana estaba oculta en rollos de nailon.
Un control de rutina en el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe terminó este jueves la detención de un visitante que intentó ingresar marihuana escondida en una silla de ruedas. La droga estaba oculta en los neumáticos y había sido envuelta con nailon. A raíz del secuestro de la sustancia, el sujeto quedó a disposición de la Justicia federal.
El procedimiento ocurrió en el sector de Conserjería de la cárcel ubicada en calle San Felipe de la Ciudad de Mendoza, donde los agentes penitenciarios realizaban una requisa preventiva ante el ingreso de las visitas.
Cómo descubrieron la droga
Durante esa inspección, los guardiacárceles advirtieron que en las cubiertas de la silla de ruedas había cuatro envoltorios de nailon con forma de chorizo, que habían sido cuidadosamente ocultados.
Frente a eso, personal especializado le realizó las pruebas correspondientes y se confirmó que se trataba de cannabis, la cual arrojó un peso total de 175,4 gramos.
Frente al hallazgo, se le dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, por lo que se ordenó la detención del visitante y el inicio de las actuaciones de rigor, así como también la intervención de efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN).