La bronca y las amenazas de los allegados al hombre asesinado con un bate en Pilar

En la localidad bonaerense de Del Viso, dentro del partido de Pilar , el asesinato a sangre fría de Leandro Cejas generó conmoción entre sus habitantes, sobre todo entre sus familiares y amigos, quienes compartieron su dolor por el hecho e incluso amenazas contra el supuesto homicida y su familia .

Los primeros posteos publicados fueron de dolor y despedida para el fallecido. Entre ellos, un amigo de Cejas comentó: "Amigo, te voy a extrañar, qué triste final".

Sobre esta misma publicación, varios usuarios comentaron su dolor por la pérdida de Cejas.

Sin embargo, otro tipo de mensajes comenzaron a postearse de manera paralela. Estos, además de lamentar el hecho y pedir Justicia, también comenzaron a amenazar, no solo al presunto asesino, sino incluso a su familia:

"No van a caminar en paz, Justicia por mi hermano Leandro. Esto no va a quedar así", escribió la hermana del hombre ultimado por su sobrino con un bate.

Otra persona comentó que "se van a tener que ir del barrio", en alusión a la familia de Benítez, también relacionada con Cejas.

Por otro lado, en los grupos de Facebook del barrio William Morris, donde ocurrió el hecho, y alrededores, comenzaron a tildar a la familia del detenido como una "familia de asesinos", sumando que sus padres estaban "alentando" a Benítez durante el brutal ataque.

En estos mismos foros se publicó la foto del arma homicida, cubierta de la sangre de Cejas.

image

Posteos contra el fallecido

A pesar de los posteos anteriores, por los mismos medios se publicaron otros con una versión distinta, en la que apuntan que Benítez actuó en defensa propia, y en los que se apuntó al fallecido como una persona conflictiva de la barriada que tenía problemas con el consumo de drogas y ya había protagonizado conflictos en dicha barriada.

Sin títulofrae

Además, se llegó a plantear en varios posteos de presuntos allegados a la familia del sospechoso que Benítez tiene autismo y que el ataque fue el resultado de "malos tratos" reiterados durante mucho tiempo.

hrtrgdfv

El asesinato a "palazos" en Pilar

Un conflicto familiar, presuntamente por la sucesión de un terreno, terminó en el asesinato de Cejas, dejando a su sobrino como el unico sospechoso, quien habría usado un bate como arma homicida. Todo quedó grabado por una persona que presenció la situación.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Del Viso, dentro de los límites del partido de Pilar, durante la noche de este domingo. Según se puede ver en el registro fílmico del ataque, el responsable golpeó en repetidas ocasiones a su tío mientras este ya estaba en el suelo.

bate del viso

Las graves heridas generadas terminaron significando la muerte del hombre poco después. Por esto, se indicó que el atacante fue imputado por el delito de homicidio.

Tras presenciar el violento hecho, otro de los familiares presentes alertó a las autoridades por medio de la línea de emergencias 911. Al llegar los efectivos policiales, Benítez ya había huido, pero fue capturado poco tiempo después sobre la Ruta Panamericana.

Finalmente, el joven sindicado por el hecho quedó recluido en una comisaría local a disposición de la Justicia.