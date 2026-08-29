Ketamina, éxtasis y MDMA: fuerte operativo antidrogas en el Gran Mendoza

Lo confirmó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. El operativo incluyó allanamientos en el Gran Mendoza, el secuestro de drogas y detenidos.

La Policía de Mendoza, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, realizó un importante operativo en diferentes puntos del Gran Mendoza, el cuál tuvo como resultado el secuestro de una importante cantidad de drogas sintéticas y la detención de varias personas.

Por un lado, una intervención de la Policía contra el Narcotráfico en el barrio Paraíso I de Maipú dejó como saldo el secuestro de 330 gramos de ketamina, además de la detención de tres personas.

A su vez, un operativo en el complejo Almachacras concluyó con el secuestro de 810 pastillas de éxtasis y la detención de otras dos personas. En un domicilio vinculado a dicha investigación, se sacó de circulación 30 gramos de MDMA, conocido como cristal.

Ministerio de Seguridad Ministerio de Seguridad Finalmente, el despliegue continuó en el barrio San Martín, en donde los investigadores secuestraron dosis de cocaína y un arma de fuego hasta el momento.