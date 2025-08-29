Julieta Silva rompió el silencio y lanzó una dura acusación contra su marido

Julieta Silva ha vuelto a estar en el centro de una controversia judicial tras ser acusada de agredir a su expareja. La mujer, quien ya había sido condenada por la muerte de su anterior pareja, ahora debe responder por denuncias presentadas en San Rafael .

El fiscal Fabricio Sidoti investiga las acusaciones contra Silva por privación ilegítima de libertad y amenazas. Su actual esposo, Lucas Giménez, la denunció por restringir su movimiento dentro del hogar durante períodos prolongados. Los episodios habrían ocurrido repetidamente en la vivienda que compartían.

La investigación comenzó el pasado 12 de julio cuando Giménez reportó agresiones físicas. Las autoridades documentaron lesiones en el denunciante, incluyendo rasguños e hinchazones visibles. Silva fue inicialmente acusada por lesiones leves agravadas por el vínculo familiar y posteriormente por desobediencia judicial.

El caso se intensificó cuando la ex pareja de Giménez presentó una denuncia adicional. La mujer acusó a Silva de proferir amenazas directas contra ella y su hija menor durante diciembre. Según el testimonio , las amenazas incluían expresiones violentas sobre daño físico hacia ambas.

Silva había sido condenada previamente por el homicidio culposo de Genaro Fortunato en 2017. Aquel caso generó debate público debido a la pena otorgada y las circunstancias del incidente. La condena contempló prisión domiciliaria considerando su condición de madre de menores.

Mirá el testimonio de Julieta Silva:

Julieta Silva dio su versión de los hechos

En las últimas horas, Julieta Silva rompió el silencia al ser entrevistada por Mauro Szeta en America TV. "No hubo golpes. Ya lo expliqué en Fiscalía. Quise sacarle el teléfono celular porque para mí era un arma. Me chantajeaba con videos íntimos, con acusaciones de que me iban a quitar a mis hijos", aseguró Silva.

Y agregó: "Lo que sucedió hace 8 años fue una tragedia. Me consideran violenta porque se informó mal lo que había sucedido con Genaro. Mi marido nunca estuvo encerrado en ningún baño. Caminar por la calle siempre me fue difícil por lo que sucedió. Siempre estoy volviendo a empezar".

"No soy violenta ni agresiva. Con esta familia siempre he tratado de ser mediadora y colaboradora. No soy una persona que puede salir a lastimar a nadie", completó Silva.

"Estoy con prisión domiciliaria, con tobillera y mis tres hijos. Lo están padeciendo muchísimo. Es muy difícil para todos", concluyó Silva.