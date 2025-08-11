Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, será el abogado de Julieta Silva
La mujer recibió la prisión domiciliaria en los últimos días y el abogado confirmó que se encargará de su defensa.
Julieta Silva, la mujer que atropelló y mató a su exnovio Genaro Fortunato, fue imputada en los últimos días luego de agredir a su esposo en el departamento de San Rafael. Finalmente, el juez le otorgó la prisión domiciliaria y se confirmó que Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, será su abogado.
Fue el propio letrado quien lo comunicó a través de sus redes sociales: "Esta mañana nos encuentra viajando rumbo a San Rafael, provincia de Mendoza para asumir la defensa de la Sra. Julieta Silva Macagno, en relación a los hechos que se le imputan, señalando desde, ya que la acusación que hoy enfrenta no puede canalizarse de manera aislada, sino que se encuentra teñida por un claro contexto de estigmatización".
Te Podría Interesar
Además, Castillo agregó: "No puede soslayarse que, en el imaginario colectivo, una mujer que ha tenido una condena anterior y que se ve nuevamente vinculada a un conflicto con un hombre, carga con un prejuicio que condiciona de manera sustancial la valoración de la prueba y la objetividad del proceso".
Roberto Castillo será el abogado defensor de Julieta Silva
"La jurisprudencia y doctrina sobre perspectiva de género advierten que los antecedentes no pueden convertirse en un factor de criminalización automática, pues ello supone un sesgo prohibido", comentó en la última parte del comunicado el marido de Cinthia Fernández quien se reunirá con Julieta Silva ni bien llegue a la provincia de Mendoza.