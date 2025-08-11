Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, será el abogado de Julieta Silva

La mujer recibió la prisión domiciliaria en los últimos días y el abogado confirmó que se encargará de su defensa.

Julieta Silva, la mujer que atropelló y mató a su exnovio Genaro Fortunato, fue imputada en los últimos días luego de agredir a su esposo en el departamento de San Rafael. Finalmente, el juez le otorgó la prisión domiciliaria y se confirmó que Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, será su abogado.

Fue el propio letrado quien lo comunicó a través de sus redes sociales: "Esta mañana nos encuentra viajando rumbo a San Rafael, provincia de Mendoza para asumir la defensa de la Sra. Julieta Silva Macagno, en relación a los hechos que se le imputan, señalando desde, ya que la acusación que hoy enfrenta no puede canalizarse de manera aislada, sino que se encuentra teñida por un claro contexto de estigmatización".

Además, Castillo agregó: "No puede soslayarse que, en el imaginario colectivo, una mujer que ha tenido una condena anterior y que se ve nuevamente vinculada a un conflicto con un hombre, carga con un prejuicio que condiciona de manera sustancial la valoración de la prueba y la objetividad del proceso".