Juicio a Pity Álvarez: la pareja del músico al momento del crimen detalló un dato clave sobre Díaz y esa noche

Declara Marcelo Pedroso, el vecino que escuchó los disparos y llamó al 911: “Cuando la chica gritó ‘¿Qué hiciste, Cristian?’, supimos que era él”

Pedroso vivía en la Torre 12A en el momento del crimen, y aseguró conocer al músico "del barrio". Si bien no fue testigo presencial, dijo que aquella noche estaba cenando con su pareja y relató: "Escuchamos los tiros, abrimos la ventana y la persiana corrediza. Miramos para abajo y vimos el cuerpo sobre la vereda y una pareja. Había una chica que estaba retirándose".

Al ver a un hombre parecido a Álvarez, se preguntaron: "¿Ese es el Pity?", y mencionó: "Por la forma de caminar pensamos que sí podía ser. Y enseguida lo confirmamos porque la chica gritó: ‘¿Qué hiciste, Cristian?’. Cuando escuchamos el nombre dijimos: ‘Es él’”.

Luego, Marcelo comentó que se fue a la habitación, donde tenía una vista directa al pasillo que separa ambas torres: "Desde ahí vimos todo, hasta el auto que estaba sobre la vereda y después se fue hacia la colectora". Este vehículo salió “marcha atrás y con destino a la colectora”, y ni al Pity ni a la mujer que lo acompañaba se los escuchó hablar.