Juicio de Loan Peña: la desgarradora declaración de los hermanos del nene desaparecido
Este miércoles será el turno de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos de Loan, quienes declararán ante el tribunal este miércoles.
Este miércoles será el turno de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos de Loan, quienes declararán ante el tribunal este miércoles.
A dos años del hecho que conmocionó al país, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresa en una etapa de definiciones fundamentales. Declararán este miércoles ante el Tribunal Oral Federal cinco hermanos del niño desaparecido, en el marco de la causa que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de su hermano.
La audiencia está programada para comenzar a las 9:30 frente a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. Se trata de una jornada de alta carga institucional y emotiva, ya que abrirá formalmente la recepción de testimonios directos del entorno familiar más cercano al nene que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio.
La jornada continuó con José Omar Peña, quien también se quebró al reconstruir los momentos de la búsqueda. En su caso, el dolor estuvo atravesado por un profundo sentimiento de culpa: “Me eché la culpa. ¿Por qué me fui a trabajar? ¿Por qué no me quedé un ratito más a jugar con Loan?”, expresó, mientras intentaba contener las lágrimas tras decir: “Pasa el tiempo y Loan no está”.
Visiblemente conmovido, José Omar compartió la angustia que le genera el entorno familiar ante la ausencia del niño: “Me cansa que mi hijo me pregunte cuándo vuelve Loan y cuándo van a volver a la escuela juntos”, señaló. Luego, sumó otra frase que impactó en la sala: “Me cansa que mi mamá me diga: ‘Tu hermanito está en la portada y no está’”.
A pesar de que el presidente del Tribunal le pidió que se tranquilizara y la psicóloga le ofreció hacer una pausa, José Omar se mantuvo firme en su decisión de continuar declarando: “Quiero seguir. Esperé tanto este momento. Voy a responder por mi hermanito”, afirmó, antes de retomar su testimonio con dificultad por la emoción que aún lo embargaba.
Tras recomponerse del llanto con la asistencia de la psicóloga de la DOVIC, el testimonio de Alfredo Peña ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes dejó algunas de las frases más impactantes y dolorosas de la sexta audiencia, revelando cómo impactó la ausencia de Loan en el seno familiar.
El recinto pasó a un plano onírico cuando el joven reveló lo que le transmitieron en su entorno: “Lo soñé a tu hermano, está con alguien. Lo dejaron”. Además, Alfredo relató el sufrimiento de su propio hijo de seis años, quien era muy cercano al menor desaparecido: “Solían jugar todos los días”, recordó con nostalgia, para luego agregar entre la angustia y la emoción: “Buscaba a mí papá y se iba a llorar solo al fondo de la casa”.
El testigo también describió el desgarrador presente de su madre y las secuelas psicológicas que padece desde la desaparición de Loan. “La tenemos que consolar todos los días, sobre todo a la noche”, detalló consternado. Recordó que, entre llantos y gritos, ella vociferaba: “¿Donde está mí hijo?”, quería hablar con Macarena, Laudelina, Pérez, Caillava”. Finalmente, Alfredo explicó ante los jueces que a su madre le tuvieron que suministrar medicamentos para calmarla y que él mismo tuvo que pedir a los medios periodísticos “que frenen”, debido al daño que le causaba la exposición.
Tras el testimonio de Cristian Peña, comenzó a declarar Alfredo Peña, otro de los hermanos del menor, quien desbordado por la emoción al recordar a su hermano y reconstruir el día de la desaparición, el joven no pudo contener las lágrimas, rompió en llanto y se quebró por completo, viéndose obligado a interrumpir su relato por unos minutos.
Ante esta situación, Alfredo recibió la contención inmediata de la psicóloga de la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), quien le alcanzó un vaso de agua y un pañuelo de papel para ayudarlo a recomponerse antes de continuar con su declaratoria, la cual aún sigue en curso.
Con un tono serio y la voz baja, Cristian Peña se convirtió en el primero de los cinco hermanos de Loan previstos para testificar durante la jornada de hoy.
En medio de un clima de absoluto silencio en la sala, el joven recordó el día a día con el menor desaparecido: “Yo era quien más estaba en la casa y jugaba más con él. Mí mamá lo cuidaba”, rememoró.
Luego de que el tribunal reanudara la sesión tras el cuarto intermedio, el debate oral entró en una etapa crucial con la ronda de testimonios.
Cristian Ramón Peña, uno de los hermanos de Loan, fue el primero de los familiares directos en sentarse frente a los jueces.
La audiencia de este miércoles comenzó con un clima de tensión que obligó a dictar el primer cuarto intermedio de la jornada. La interrupción se dispuso para que el Tribunal delibere sobre un reclamo presentado por las defensas de los imputados.
El planteo inicial apuntó directamente contra el fiscal Carlos Schaefer. Los abogados defensores argumentaron que la fiscalía le atribuyó a Alan Cañete —uno de los diez acusados en la causa paralela que investiga las presuntas maniobras de encubrimiento y desvío en la búsqueda de Loan— afirmaciones falsas durante una reciente declaración a la prensa. Según la defensa, esta distorsión de los hechos es grave, ya que "condicionaría" e influiría en el relato de los testigos que restan declarar.
Quien tomó la palabra para formalizar la queja fue el abogado Rodolfo Amadeo Baqué, representante de los integrantes de la denominada "Banda del hotel". Además, Baqué asiste en su propia defensa a Elizabeth Cutaia (45), una de las principales acusadas que llegó al juicio en libertad, pero que pasó 39 días detenida tras ser arrestada en septiembre de 2024 en Hurlingham. Aunque fue excarcelada en octubre de ese mismo año por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Cutaia sigue plenamente vinculada al expediente y hoy enfrenta el debate oral en el banquillo de los acusados.
Este miércoles será el turno de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos de Loan.
Este miércoles será el turno de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos de Loan.
Mariano Peña, en su declaración, recordó cómo era el nene antes de su desaparición: "Teníamos una relación muy buena. Era un hermano que crecía con felicidad, con alegría, era libre". "Yo lo veía jugar con sus amiguitos y ahora no hacerlo más es doloroso”, agregó.
Luego, al reconstruir lo que pasó en aquel almuerzo familiar, dijo: "Ya era todo raro. Incluso a mi tía, Laudelina, la notaba distinta. Estaba con el celular y no me hablaba". Tras esto, confesó: "No quiero mirar a nadie porque me angustia. Todo lo que se dijo, de lo que se los acusa. Ojalá digan algo. Mis padres sufren".
En cuanto a las donaciones que recibió su familia, Mariano admitió que fue quien se hizo cargo de la recaudación: "Creo que me investigó la AFIP. La gente mandó plata a mi Mercado Pago". Tras esto, indicó que "la plata fue para abogados, comida", y agregó: "Compré una moto para que mi padre vaya al campo y un auto para hacer los trámites”.
María Noguera, la madre del niño desaparecido, centró su declaración ante los jueces en las sospechas que recaen sobre el entorno familiar y los principales detenidos.
En primer lugar, apuntó de manera frontal contra su cuñada: “Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, que pasó y de dónde sacó el botín”, reclamó. Posteriormente, reiteró la desesperación que atraviesa el hogar de la víctima: “Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto, pero que nos digan dónde está. Tengo el presentimiento de que está vivo”, expresó.
Al describir el calvario que vive desde el día de la desaparición, Noguera remarcó la presunta complicidad de los imputados. “No me importa si están custodiados, ellos saben con quién está, con quién come. Pero nosotros no. Ese es el sufrimiento de la familia. Ese es el dolor, no sabemos nada", relató con angustia.
Finalmente, cuando el tribunal le pidió precisiones ante la frase “Uno de los detenidos lo sabe”, la mujer confirmó con nombre y apellido a quiénes se refería: “Laudelina y Carlos Pérez”. Sus palabras generaron un quiebre en el protocolo de la audiencia cuando el propio exmarino replicó desde su lugar asegurando: “Yo no sé nada”.
María Noguera rememoró el último instante que compartió con su hijo antes de su desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024. Aquella última interacción se dio en los momentos previos al almuerzo en la casa de la abuela Catalina.
“Nos vemos más tarde”, fue lo último que le dijo al niño, cuando él ya estaba subido al caballo en el que partiría hacia la comida familiar acompañado por su padre. Al rememorar esas palabras, María no pudo contener la angustia y rompió en llanto ante los jueces.
La tensión marcó la continuidad de la quinta jornada del juicio con el testimonio de María Noguera, madre de Loan Peña, quien se sentó ante el tribunal y, a diferencia de José, no pudo contener el llanto, quebrándose en al menos tres ocasiones durante el inicio de su relato.
“Nunca me pasó de no saber nada de mis hijos. Ocho hijos crié y están todos como siempre. Estamos todos juntos. El más chiquito no se que le pasó, no sé si está vivo”, manifestó con una angustia que conmovió a los presentes.
Ante el impacto emocional, una psicóloga de los equipos de asistencia le ofreció interrumpir la declaración, pero la mujer rechazó la propuesta y eligió continuar. A pocos metros, Laudelina y los demás imputados del entorno familiar siguieron el relato con atención, aunque sin exhibir ningún tipo de conmoción.
El padre del menor desaparecido relató ante los jueces cómo fueron las horas previas a la desaparición de su hijo, detallando la secuencia que los llevó hasta la casa de la abuela del menor. “Ese día yo agarré mí caballo para ir al campo y, cuando él volvió, que se había ido con su madre, me dijo que quería ver a la abuela“, contextualizó el padre de Loan sobre el inicio de aquella jornada.
Tras esa primera decisión, el testigo explicó cómo se enteró de la reunión familiar al llegar a la vivienda: “Cuando llegué, me encontré con mí mamá y me dice que había un almuerzo. ‘Tu hermana está cocinando’”, sostuvo ante el tribunal.
Con esto terminó su declaración.
El momento de mayor quiebre emocional en el tribunal ocurrió cuando José Peña describió la relación cotidiana que mantenía con su hijo. “Recordarme de él es una emoción para mí, impacta todo. Quiero saber la verdad, es mí amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mí compañero. Él me decía, ‘soy tu compañerito, papá’”, manifestó quebrado por el dolor ante los jueces.
José Peña fue el primero en ingresar para brindar su testimonio. Su declaración generó una enorme expectativa y dejó fuertes definiciones que complican el entorno familiar del niño desaparecido.
Al comenzar su testificación ante los jueces, Peña dejó en claro su único objetivo: “Quiero saber la verdad y nada más. El que sabe algo, que diga qué pasó”.
A lo largo de su relato, el padre de Loan apuntó directamente contra la actitud de sus familiares directos durante las primeras horas de la búsqueda. Respecto a su hermana, señaló: “A Laudelina la vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa”. En la misma línea, complicó al esposo de esta: “A Benítez me lo crucé en la tranquera. Me dijo que venía de Paniagua, estaba nervioso", afirmó.
Peña también hizo mención al rol del excomisario imputado en la causa: “A Maciel lo vi por la tardecita. Me dijo que esté tranquilo, que esperemos que lo iban a buscar. Me hizo preguntas sobre qué pasó, por dónde salieron”.
El momento más desgarrador de la jornada ocurrió cuando recordó la cotidianidad con su hijo. “Recordarme de él es una emoción para mí, impacta todo. Quiero saber la verdad, es mí amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mí compañero. Él me decía, ‘soy tu compañerito papá’”, expresó con profunda angustia.
A pesar de la carga emocional del testimonio, llamó la atención de los presentes que dentro de la sala de audiencias no se implementara ningún tipo de protocolo para evitar la revictimización del testigo.
La quinta jornada del juicio por Loan comenzó con una modalidad mixta. Mientras que el magistrado Fermín Ceroleni está presente de forma física en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, los jueces Simón Pedro Bracco (Río Negro) y Eduardo Belforte (Formosa) asisten a las deliberaciones de manera remota.
El testimonio de José Peña, padre de Loan, es considerado una pieza clave por la querella y la fiscalía. El hombre se referirá detalladamente a su participación en el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, situado en el paraje rural El Algarrobal.
Aquel encuentro familiar marcó el inicio de la tragedia: fue la última vez que se vio al menor con vida antes de que se dirigiera junto a un grupo de adultos y otros niños hacia un naranjal cercano, lugar donde se le perdió el rastro de manera definitiva. Los jueces buscarán detectar contradicciones o precisiones sobre los movimientos de los principales imputados durante los minutos previos y posteriores a la desaparición.
Tras un inicio de juicio accidentado durante la semana pasada, este miércoles se comenzó de 0 y se leerán nuevamente las acusaciones a los imputados.
Una vez se retomó el juicio por la desaparición de Loan, desde secretaría alertaron que no estaban presentes los abogados defensores Di Tella, Monti, Janson, Leguizamon y Pelegrini.
Luego de un extenso cuarto intermedio, el tribunal decidió rechazar el pedido de la Fiscalía para tratar el caso de Rossi Colombo de forma diferenciada y se volverá a dar lectura a la acusación.
Por este motivo, se extenderá esta audiencia, aun sin avances, hasta las 18 de este miércoles.
Además, se obligará a los imputados no detenidos a presentarse en la sala una hora antes de que se inicien las sesiones.
Un representante del tribunal expresó que la reanudación del juicio se demora nuevamente, por lo menos por 20 minutos más.
Jueces, fiscales y abogados se cruzaron por más de una hora por la situación de los imputados y la repercusión mediática.
Tras esto, sin llegar a ningún punto en concreto, el Tribunal dictó un cuarto intermedio.
A raíz de la polémica que generó la falta y posterior incorporación de Rossi Colombo, y la lectura de la acusación cuando se conectó, los fiscales pidieron la detención de todos los imputados para que "esto no vuelva a ocurrir" planteando que el caso se puede anular, como el primer proceso por la muerte de Diego Armando Maradona.
La jornada judicial empezó de manera convulsa. Al volver con la audiencia, se denunció que la conexión del imputado Federico Rossi Colombo, quien ayer faltó y generó polémica, desde Tucumán fue cortada por "falta de datos".
En el comienzo de la audiencia, desde la Fiscalía aquejaron la falta de Alan Cañete, uno de los imputados por encubrimiento.
A pesar de que el juez Fermín Cerolini ordenó que "se queden todos sentados", segundos después todos los miembros del tribunal se levantaron y se fueron momentáneamente para luego dictar un cuarto intermedio.
La audiencia continuará este miércoles a las 9:30 de la mañana con el fin de continuar con los lineamientos de apertura de la querella.
De forma virtual y acompañado de su abogado, el psicólogo forense tucumano Esteban Rossi Colombo se presentó en la audiencia.
Al volver del cuarto intermedio, el tribunal finalizó la lectura de los cargos penales que pesan contra el capitán de navío retirado Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal Victoria Caillava. A lo largo del procedimiento, Caillava mostró su disconformidad de manera gestual, moviendo la cabeza en señal de negación cuando la secretaría detalló el episodio del lavado de su camioneta, así como cuando se expuso que no se colocaron las fajas de seguridad correspondientes en el momento en que sus vehículos fueron entregados a la Policía de Corrientes.
Por el contrario, la acusada asintió con la cabeza cuando se leyó un fragmento de su propia declaración indagatoria, en la cual señalaba que al principio creyó que Loan se había perdido, pero que luego dudó de que el niño pudiera haber caminado tanto, manifestando además enojo hacia los adultos a cargo de su cuidado. En aquel testimonio, la mujer insistió en que el grupo estaba compuesto por tres adultos y que, debido al descuido de esas personas, hoy hay gente inocente bajo proceso judicial. Por su parte, la defensa argumentó que Caillava y Pérez decidieron entregar de manera voluntaria su camioneta Ford Ranger y su Ford Ka a la comisaría ante los rumores que circulaban en su contra, justificando dicha acción bajo el temor de que les plantaran alguna prueba falsa.
El inicio de la audiencia se vio interrumpido por varios minutos debido a severos problemas en la conexión remota de Mónica Millapi, una de las principales imputadas por la sustracción del menor. La mujer, quien es enfermera, esposa de Daniel “Fierrito” Ramírez y una de las personas que acompañó a Loan al naranjal, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica en la provincia de Neuquén. Ante los constantes cortes en la transmisión de video, su abogado defensor se vio obligado a comunicarse con ella telefónicamente para coordinar que restableciera la conexión a través de su teléfono celular.
Este imprevisto técnico generó una pausa que fue aprovechada por Laudelina Peña para mantener una conversación privada con su abogada defensora. Al reanudarse la actividad, el presidente del tribunal le llamó la atención a la tía de Loan y le advirtió de manera tajante que debía permanecer completamente visible ante la cámara durante todo el desarrollo de la jornada; de lo contrario, se revocaría su modalidad actual y se ordenaría su inmediato traslado a un establecimiento de Gendarmería Nacional para garantizar el correcto seguimiento del debate.
El psicólogo forense tucumano Esteban Rossi Colombo, imputado en la causa por la desaparición de Loan Peña, no se presentó a la audiencia judicial programada para esta mañana. Ante su inasistencia, el profesional fue declarado en rebeldía y el tribunal ordenó de inmediato su detención. El especialista afronta graves cargos en el expediente, ya que está acusado de ser coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento, además de imputársele falso testimonio en audiencia, violación de secretos y usurpación de títulos por ejercer la psicología sin la matrícula correspondiente en la provincia de Corrientes.
La Fiscalía aprovechó la jornada para solicitar que también se detuviera al resto de los imputados que actualmente transitan el proceso en libertad, pero este requerimiento fue rechazado por el tribunal. Tanto Rossi Colombo como su abogado defensor habían sido debidamente notificados sobre el cronograma de las audiencias a mediados de abril; sin embargo, en el transcurso de ese período, el letrado fue apartado de la defensa del psicólogo, complicando aún más su situación de cara al inicio del juicio.
"Se acreditó que el día 13 de junio de 2024, Loan Peña llegó al campo junto con su padre José María Peña, quien decidió, sin previo aviso, llevar a su hijo a almorzar a la casa de su abuela. Salieron a caballo de su domicilio a las 9 horas aproximadamente. En el lugar ya se encontraba Catalina Peña y al poco tiempo llegaron Antonio Benítez con su hijo. Con posterioridad llegaron Carlos Pérez y María Victoria Caillava alrededor de las 12 en su camioneta Ford Ranger, y finalmente, Daniel Ramírez y Mónica Millapi con su hija y dos sobrinos", relató la Justicia sobre cómo fue el escenario previo a la desaparición del menor.
Y sumaron que "la cronología de los hechos permite cuadrar que la sustracción de Loan ocurrió luego del almuerzo, registrado por una fotografía a las 13.53 horas. Caminando a una zona de monte con personas mayores de edad. Avisando de la desaparición a las 15.36".
Así se determinó el delito de "sustracción y ocultamiento".
Se acusó a "Daniel Ramírez, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que Jose Peña y la abuela de Loan se encontraban haciendo la sobremesa, conversando con Carlos Pérez y María Caillava, apartaron de la custodia de su padre al menor, usando la excusa de ir a buscar naranjas".
Una vez en el naranjal, se produjo un suceso que desencadenó la sustracción del menor, quien luego fue alejado del lugar y ocultado. Usando para eso el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, donde encontraron datos oloríficos", y "También se acreditó que para la sustracción se contó con la evasión del comisario Maciel".
Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, ya están presentes en la sala.
Mientras la mayoria de los imptuados están presentes en Corrientes, Mónica del Carmen Millapi sigue la audiencia de forma virtual.
Richar Vallejo, abogado defensor del excomisario Walter Maciel, habló con la prensa local en el marco del juicio por Loan Peña. Ahí, el letrado aseguró estar "convencido de que esto fue un accidente", y mantiene la versión de que el menor fue atropellado por Pérez y Caillava.
A estos dos fue a quienes apuntó como los culpables del hecho y sumó a Laudelina Peña "por mentir".
Además, sumó que su defendido "está ansioso" a la espera del comienzo de la audiencia.
El caso, que se desencadenó en el paraje El Algarrobal aquel 13 de junio de 2024 luego de un almuerzo en la casa de la abuela Catalina, llega a los tribunales con una trama de encubrimiento, desvíos y sospechas cruzadas. Hasta el momento, la causa cuenta con 7 detenidos clave acusados por la sustracción y desaparición del menor, además de una decena de imputados secundarios. Seguí leyendo.
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