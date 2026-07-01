Juicio de Loan Peña: la desgarradora declaración de los hermanos del nene desaparecido

"Quiero seguir": cómo fue el paso de José Omar Peña ante el Tribunal

La jornada continuó con José Omar Peña, quien también se quebró al reconstruir los momentos de la búsqueda. En su caso, el dolor estuvo atravesado por un profundo sentimiento de culpa: “Me eché la culpa. ¿Por qué me fui a trabajar? ¿Por qué no me quedé un ratito más a jugar con Loan?”, expresó, mientras intentaba contener las lágrimas tras decir: “Pasa el tiempo y Loan no está”.

Visiblemente conmovido, José Omar compartió la angustia que le genera el entorno familiar ante la ausencia del niño: “Me cansa que mi hijo me pregunte cuándo vuelve Loan y cuándo van a volver a la escuela juntos”, señaló. Luego, sumó otra frase que impactó en la sala: “Me cansa que mi mamá me diga: ‘Tu hermanito está en la portada y no está’”.

A pesar de que el presidente del Tribunal le pidió que se tranquilizara y la psicóloga le ofreció hacer una pausa, José Omar se mantuvo firme en su decisión de continuar declarando: “Quiero seguir. Esperé tanto este momento. Voy a responder por mi hermanito”, afirmó, antes de retomar su testimonio con dificultad por la emoción que aún lo embargaba.