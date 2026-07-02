Juicio de Loan Peña: declaró la abuela del menor y apuntó contra algunos de los imputados

Así fue la declaración de la abuela de Loan: sostuvo que Caillava le mencionó que “se había perdido una criatura” sin aclarar de quién se trataba

Catalina Peña prestó declaración en las primeras horas de hoy ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Durante su comparecencia, expresándose en un tono pausado y con mucha lentitud, confirmó su vínculo con María Victoria Caillava. La anciana explicó a los magistrados que mantenían una relación laboral, debido a que la exfuncionaria representaba ”su conexión con productores para el campo".

Al rememorar la jornada en que se compartió el almuerzo, señaló que Caillava le transmitió “que se había perdido una criatura”, omitiendo precisiones sobre su identidad. De acuerdo con el relato de Peña, inmediatamente después de ese aviso, Caillava se retiró con premura para trasladar a su esposo, Pérez, a fin de que pudiera mirar un partido de fútbol, para reincorporarse al lugar más tarde.

Asimismo, la mujer especificó que en la mañana de ese día únicamente se comunicó con Laudelina para que colaborase con las tareas de cocina en la zona de San Antonio. Con posterioridad, el marido de esta última, Benítez —a quien manifestó no aceptar como pareja de su hija—, se encargó de convocar a los demás asistentes: Ramírez, Millapi, Carlos Pérez y Caillava.