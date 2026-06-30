Juicio por Loan Peña: declaró el padre del niño y complicó a los tios

El padre del menor declaró ante el tribunal y comprometió a sus tíos

José Peña fue el primero en ingresar para brindar su testimonio. Su declaración generó una enorme expectativa y dejó fuertes definiciones que complican el entorno familiar del niño desaparecido.

Al comenzar su testificación ante los jueces, Peña dejó en claro su único objetivo: “Quiero saber la verdad y nada más. El que sabe algo, que diga qué pasó”.

A lo largo de su relato, el padre de Loan apuntó directamente contra la actitud de sus familiares directos durante las primeras horas de la búsqueda. Respecto a su hermana, señaló: “A Laudelina la vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa”. En la misma línea, complicó al esposo de esta: “A Benítez me lo crucé en la tranquera. Me dijo que venía de Paniagua, estaba nervioso", afirmó.

Peña también hizo mención al rol del excomisario imputado en la causa: “A Maciel lo vi por la tardecita. Me dijo que esté tranquilo, que esperemos que lo iban a buscar. Me hizo preguntas sobre qué pasó, por dónde salieron”.

El momento más desgarrador de la jornada ocurrió cuando recordó la cotidianidad con su hijo. “Recordarme de él es una emoción para mí, impacta todo. Quiero saber la verdad, es mí amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mí compañero. Él me decía, ‘soy tu compañerito papá’”, expresó con profunda angustia.

A pesar de la carga emocional del testimonio, llamó la atención de los presentes que dentro de la sala de audiencias no se implementara ningún tipo de protocolo para evitar la revictimización del testigo.