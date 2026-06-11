Juicio por Diego Maradona: declara uno de los imputados por la muerte del "Diez"
El juicio que investiga la muerte de Maradona suma testimonios fundamentales.
El juicio que investiga la muerte de Maradona suma testimonios fundamentales.
La jornada de este martes en el proceso judicial por el fallecimiento de Diego Maradona se centrará en la declaración de una de las hijas del astro: Dalma fue citada a declarar para que dé su versión de cómo funcionaba la cadena de mandos y reportes diarios.
La expectativa está puesta en el testimonio de la hija del fallecido, quien ya había declarado en el proceso de 2025 que luego fue anulado. En aquella oportunidad relató el deterioro de su padre, afirmando que en el último tiempo ya no lo reconocía porque se perdía en las videollamadas, las cuales eran su única vía de comunicación debido a la pandemia y a las recomendaciones del psicólogo Carlos Díaz de evitar visitarlo.
En ese momento, Dalma detalló que la última vez que vio a su padre con vida fue tras su operación en la Clínica Olivos, ya que no pudo volver a encontrarse con él durante la internación domiciliaria en Tigre hasta el día de su fallecimiento. Ante el tribunal, la actriz había manifestado el profundo dolor que le causa seguir descubriendo, a años de la muerte de Diego, el maltrato de los profesionales de salud. En sus declaraciones previas, recordó cómo los médicos se burlaban de su padre y aseguró que la tragedia se podría haber evitado si hubieran hecho su trabajo correctamente.
Este jueves, el abogado Víctor Stinfale volverá a declarar ante el tribunal para aportar su perspectiva sobre la evolución de la salud de Diego Maradona a lo largo de los años. Histórico amigo y persona de máxima confianza de la familia, Stinfale tuvo un rol activo durante la internación de Diego en la Clínica Olivos, llegando a intervenir por pedido de las hijas del "Diez" para limitar la participación de Leopoldo Luque en la cirugía de cabeza.
Por otra parte, hoy también será el turno de declarar de Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros en la casa de Tigre donde falleció el astro en noviembre de 2020. Aunque su función era meramente administrativa (gestión de reportes, horarios y personal), su situación se vio favorecida recientemente tras la difusión de un audio donde advertía a sus superiores que la internación domiciliaria no estaba equipada para una emergencia. A diferencia de otros acusados, Perroni ya anticipó que no solo dará su versión de los hechos, sino que también responderá preguntas de todas las partes.
Forlini: La doctora argumenta que solicitó una internación domiciliaria. Yo quiero decirle que nunca me llegó ese papel, que no lo presentó en la reunión. El primer pedido me llega el día 11 cuando usted firma el acta de externación, ustedes se hicieron responsables de esa situación. Por otra parte, la doctora pedía esta documentación con el paciente de un día de internado. Clínicamente, el paciente pudo haber cambiado y ella lo tuvo que haber pedido cuando estaba en condiciones de alta. A mi me parece imprudente, había que esperar. Al margen de esto que es una opinión mía, la doctora nunca presentó en el área la documentación. A mi me llega lo que está en el acta de externación y es a lo que se da curso.
Cosachov: No tengo nada en contra de vos, Nancy. Pero no me parece para nada llamativo que digas lo mismo que Charovsky. Yo puedo justificar por qué hice el pedido del 4 de noviembre.
Forlini: Vos eso no lo pediste, ese es el punto. En mi área tiene que venir todo puntualizado. La nota nunca la presentó en la reunión, nunca me llegó y lo único que yo tenía para trabajar en mi mesa operativa era el pedido de acompañante terapéutico y enfermería las 24 horas.
Cosachov: No es mi responsabilidad que no te haya llegado. Yo el día 4 lo pido, se sostiene en todas las reuniones. El 11 mandan un mail con las mismas prestaciones que yo mando el 4. Ahora, que pasa entre el 11 a la mañana y la tarde cuando el paciente se quería ir y se hace una reunión, donde aparecen con esta acta de externación que no leímos porque estábamos convencidos de que iban a cumplir. ¿Cómo voy a pensar que no le van a dar todo a un paciente VIP?
Forlini: Es tu responsabilidad firmar algo que no leíste. Pero nosotras hablábamos casi a diario. Vos nunca me pasaste nada.
Cosachov: Persiste la contradicción. Puede ser que no te haya llegado. Pero yo el 4 de noviembre lo mandé. El 11 se reafirma y después no sé qué pasa que no te llega.
Cosachov: "Siempre se insistió con el médico clínico. No entiendo por qué después se habla de esa distinción entre cuidado o internación que jamás había surgido antes. Y después la cuestión de “ustedes dijeron con Luque que se iban a hacer cargo del seguimiento médico Eso para mí fue novedoso porque para mí fue claro el pedido de internación. El pedido estuvo. Algo pasó luego".
Forlini: "Si hay médicos a cargo del domicilio, como me dijiste muy claramente el primer día que me dijiste que los médicos que estuvieron. Somos el equipo que me dijiste, con el doctor Luque. Agustina, dale, si vamos a venir a mentir. Vos me dijiste que ustedes eran el equipo tratante, que todo lo ibas a hablar con Luque y que ustedes estaban a cargo del paciente. Así es imprudente que un médico que no fuera del equipo sea puesto por nosotros. Aparte, sería contradictorio que Swiss pusiera un clínico porque se les había dicho que para nosotros había que dejarlo internado. Entonces, si ustedes tomaban esa responsabilidad, se tenían que hacer cargo".
Cosachov: "Los primeros días postinternación te dije que había un desentendimiento con lo que se acordó. Te lo dije claramente. Con Luque necesitábamos un clínico porque esto excedía nuestra especialidad".
Forlini: "A mí no me pareció incoherente que ustedes se hicieran cargo. Vos expresamente me dijiste que el clínico iba a ir como interconsultor. Yo te dije que si te estabas desbordando con cosas chicas, te dije qué pasa si el paciente tiene una taquicardia y te sugerí que pongan un clínico de confianza y a la altura del caso".
Cosachov: "Quiero aclarar que no se pidió un interconsultor, sino un clínico. Y me parece contradictorio el término de interconsultor porque, si hubiera sido así, vos también me tuviste que haber pasado el informe de la visita y eso no pasó. Porque el concepto es que va, hacer una interconsulta y después le pasa su opinión a los tratantes para que tomen una conducta. Si yo hubiera sido tratante, me tuvo que haber llegado el informe".
La tensión entre los imputados sumó un capítulo clave en los tribunales. Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Cosachov, solicitó formalmente un careo con Forlini, coordinadora de la prepaga Swiss Medical, alegando cuatro contradicciones profundas entre las declaraciones de ambas.
Los puntos de conflicto giran en torno al nivel de atención solicitado para Diego Maradona y las responsabilidades de la prestadora médica. El defensor de Cosachov afirmó que, a diferencia de lo declarado por Forlini, la psiquiatra sí había dejado constancia de pedidos de neurólogos, clínicos, ambulancias y equipamiento. Además, refutó el motivo de una reunión por Zoom: mientras la coordinadora médica sostuvo que se hizo porque los enfermeros no lograban entrar a la habitación del "Diez", la psiquiatra asegura que fue para reclamar por los incumplimientos de la prepaga.
A pesar de que el juez Alberto Gaig consideró viables las contradicciones para habilitar el procedimiento, recordó que Forlini —al estar imputada— no tenía la obligación legal de confrontar. Tras consultar con su abogado, Nicolás D’Albora, Forlini eligió no someterse al careo en este momento, por lo que la solicitud quedó formalmente rechazada por ahora.
Hacia el cierre de su testimonio, el amigo personal de Maradona respondió a las preguntas del abogado defensor del enfermero Ricardo Almirón y aportó un dato clave que coincide con los reclamos del personal médico que asistía a Maradona en Tigre. El testigo confirmó que el entorno y el propio exfutbolista ponían barreras severas para los controles diarios: “No cualquiera podía entrar a la habitación de Diego”, aseguró.
En ese mismo sentido, Stinfale describió lo complejo que era el inicio de cada jornada junto al "Diez", señalando que el desgano era una constante en sus últimos meses: “Además, era imposible despertarlo a la mañana. Era complicado. Le costaba levantarse”, remató.
Stinfale detalló ante los jueces la profunda desconfianza que le generaba el neurocirujano Leopoldo Luque, a quien consideraba "alterado" tras verlo en televisión. "No era un médico para tocarle la cabeza a Maradona", sentenció.
Según el testigo, tras la cirugía Luque entró a la habitación quebrado por el estrés: "Empezó a llorar, yo lo contuve un poco. Luque lo quería a Diego, tenía un afecto por él, estaba como vencido". Stinfale reveló que lo mandó a hablar con la prensa para "inflar" su imagen, pero le pidió a otro médico que lo acompañara porque "no estaba bien".
A esto sumo que, tras hablar con Dalma y Gianinna, el abogado les advirtió que Luque no debía operar a su padre. "¿Le puedo pegar un boleo?", les preguntó Stinfale, a lo que ellas respondieron con un rotundo: "Sí, sí, hacelo".
En el inicio de su declaración ante el tribunal, el abogado Víctor Stinfale reconstruyó el momento en que volvió a tomar contacto con Diego Maradona tras su cumpleaños número 60 en la cancha de Gimnasia, donde lo notó visiblemente desmejorado. Tras enterarse de su traslado a La Plata para realizarse estudios, el propio Diego lo llamó para pedirle auxilio: "Spiderman, me están por operar, necesito que me ayudes", relató el testigo.
Stinfale detalló que su primera reacción fue intentar trasladar al "Diez" al Sanatorio Los Arcos ("porque ahí jugábamos de local"). Al comunicarse por primera vez con Leopoldo Luque, a quien solo conocía por televisión, el abogado frenó drásticamente las intenciones del médico de liderar la intervención en la Clínica Olivos: "Le dije 'pará, vos no vas a operar a nadie, no tenés la espalda. Conseguí a los mejores 4 neurocirujanos de Argentina'".
El abogado Fernando Burlando exhibió ante el tribunal un nuevo audio del año 2020 en el que Leopoldo Luque insultaba duramente a Dalma Maradona, calificándola de "gorda desagradecida" y "estúpida" mientras se quejaba con la psiquiatra Agustina Cosachov de que las hijas supuestamente no visitaban a su padre.
Ante la reproducción del mensaje, la hija mayor del Diez reaccionó afirmando que el neurocirujano "se cree su propia mentira", y fundamentó su postura recordando que Luque siempre sostuvo públicamente haber operado a Diego del hematoma subdural cuando, en realidad, ni siquiera había intervenido en dicha cirugía.
"A mí me hablaba bien y después hablaba mal. Hay algo en su discurso que no se entiende", respondió la hija de Maradona a los agravios.
Dalma comenzó a llorar describiendo cómo fueron las últimas horas de 10 y la escena que se encontró al llegar al domicilio donde murió su padre.
“En un momento yo llego, le agarro las manos y estaba muy hinchado. Es lo que más recuerdo. También que cuando yo entré no había nadie en la habitación, después entró Gianinna. Yo no entendía cómo había pasado. Estaba muy hinchado", recordó.
Tras la reproducción de un audio en el tribunal donde el acusado las tildaba de egocéntricas y afirmaba que le hacían "un favor" si lo apartaban del tratamiento. Con Luque a pocos metros en el banquillo, la hija del Diez lamentó con que el médico no hubiera tenido la decencia de correrse, revelando que ella misma le había ofrecido esa alternativa si la situación lo sobrepasaba, ante lo cual él insistió en que estaba a la altura de las circunstancias.
"Ojalá se hubiera corrido, ojalá hubiera tenido la decencia de correrse. Pero eso no pasó. Yo tuve una charla con Luque donde le dije que si esto lo sobrepasaba o si sentía que mi papá era un paciente difícil, que no paraban de decirlo, que estaba la posibilidad de correrse y que venga alguien a la altura. Pero él fue el que me dijo que no. Me dijo ‘yo puedo, estoy a la altura’”, apuntó la hija de Maradona.
Además, alertó que durante la internación domiciliaria "había muchas cosas que no cuadraban", y profundizó: "Cosachov decía una cosa y Swiss otra, por lo que pidieron hacer un zoom para hacer algunas aclaraciones. El zoom fue un sábado y se habló que había que ponerse de acuerdo en cuanto a quién se iba a hacer cargo de qué”.
Dalma Maradona comenzó su declaración reviviendo las dificultades que enfrentaba junto a su hermana Gianinna para advertir sobre el deterioro de su padre, señalando que el entorno médico las trataba de "locas" y minimizaba sus alertas.
La hija del 10 sostuvo que: “Con mi hermana Gianinna, un año antes aproximadamente, veníamos manifestando que no veíamos a mi papá como siempre, sentíamos que estaba un poco más lento. Él siempre fue muy rápido, tenía mucho humor para algunas cosas, sentíamos que eso ya no pasaba. En vez de hablar, a veces balbuceaba por videollamada. Muchas veces sentía que cosas que le decía él no las podía registrar bien y eso nunca había pasado. Nosotras manifestábamos eso, pero su entorno nos decían que estábamos exagerando. Siempre había una excusa, nos decían que tuvo un día difícil”.
Además, indicó que todo cambio cuando " el día de su cumpleaños de 2020 todos lo vieron mal y ahí ya no éramos nosotras las locas. En ese momento su médico era Leopoldo Luque y trabajaba con Agustina Cosachov que era su psiquiatra y Carlos Díaz que era su psicólogo".
El testigo recordó que su intervención inicial se debió a una preocupación personal al ver el deteriorado estado de salud del Diez, lo que lo llevó a pedirle a su subordinado, Walter Espeche, que se pusiera a disposición de la psiquiatra Agustina Cosachov mientras el exfutbolista estaba en La Plata.
“Yo no adopté ninguna acción con respecto a la externación”, declaró frente al tribunal.
Según el testigo, Espeche le informó luego sobre los requerimientos de enfermería para una posible internación domiciliaria, aunque aclaró que él nunca llegó a ver el pedido formal de Cosachov. Finalmente, Charovsky detalló que, una vez que se definió el traslado de Maradona a la casa de Tigre —fuera de la jurisdicción de La Plata—, se le ordenó a Espeche que dejara de intervenir en el caso para evitar confusiones en la gestión, desmarcando así a su sector de las determinaciones finales que precedieron a la posterior declaración de Dalma Maradona en el tribunal.
Como superior de Walter Espeche, quien declaró en la sesión previa, el testimonio de Charovsky resulta fundamental para analizar los detalles técnicos y operativos detrás del pedido de internación domiciliaria que había realizado la psiquiatra de Maradona, Agustina Cosachov, justo antes de que la audiencia continúe con el esperado relato de Dalma Maradona.
Dalma Maradona declarará este martes en la decimoséptima audiencia del juicio por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, mientras que comparecerán por primera vez el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.
Fuentes del caso informaron que la hija del astro argentino y Claudia Villafañe se sentará frente al estrado de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, aunque no confirmaron el horario.
En el debate oral y público anterior, Dalma señaló: “Nos prometieron enfermeros 24 horas, gente que le pudiera dar los medicamentos”. En este sentido, acusó al personal a cargo del cuidado de su padre de ignorar sus advertencias sobre el deterioro de su salud y de impedir el contacto con la familia durante su primera exposición en el proceso anterior.
“Le habíamos dicho a Luque, Cosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía”, reveló Dalma.
Al ser consultada sobre si sabía la causa del fallecimiento de Diego Maradona, la excoordinadora de enfermeros aseguró haberse enterado "por la televisión" que el exejecutivo había sufrido un paro. Sin embargo, la fiscalía desmontó de inmediato su versión al exhibir un audio de archivo.
En la grabación, capturada la misma tarde de la muerte del exfutbolista, se escucha a Pérez detallar con precisión la causa del deceso al imputado Mariano Perroni, e incluso ponerse a su disposición para gestionarle asistencia legal.
El tribunal rechazó el pedido del abogado Fernando Burlando para detener a Nelsa Pérez por presunto falso testimonio. Tras un breve cuarto intermedio en el que la mujer tuvo que ser contenida por la tensión del momento, los jueces dictaminaron que “no se advirtió una manifestación deliberadamente mendaz como para imputarle el delito de falso testimonio, y mucho menos para ordenar su detención”.
Los magistrados aclararon que las contradicciones de Pérez todavía “no exceden el marco” legal y señalaron que, en todo caso, esas inconsistencias serán evaluadas más adelante al ponderar la credibilidad de su testimonio. Asimismo, el tribunal le llamó la atención a Burlando, solicitándole que en el futuro realice este tipo de planteos sin la presencia del testigo en la sala, especialmente considerando la avanzada edad de la mujer.
El abogado de Dalma y Gianinna Maradona, Fernando Burlando, solicitó formalmente al tribunal la detención inmediata de Nelsa Pérez, excoordinadora de enfermería de Medidom. El pedido se fundó en las reiteradas y graves contradicciones en las que incurrió la mujer de 76 años a lo largo de la jornada, a pesar de haber recibido múltiples advertencias previas por parte de los jueces.
Burlando justificó la drástica medida argumentando que se trata de un caso de "falso testimonio agravado". Ante el tribunal, el letrado expresó con dureza: “Es vergonzoso lo que estamos escuchando, no podemos ni darle una mano por la cantidad de contradicciones en que ha incurrido. Es demasiado para la familia Maradona. No es una cuestión de edad, es de expresar la verdad”.
Las contradicciones entre el testimonio actual de Nelsa Pérez y sus declaraciones de 2020 desataron un fuerte cruce en el tribunal. Ante las inconsistencias, los abogados de las partes solicitaron retirar a la testigo de la sala para exigirle a los jueces que le recordaran las penas por falso testimonio, argumentando abiertamente que "estaba mintiendo" y recordando que una situación similar "ya había pasado el año pasado".
El tribunal accedió a realizar la advertencia, pero aprovechó para lanzar un duro llamado de atención a los letrados, señalando que "todos están contaminados por el juicio anterior".
Los magistrados les prohibieron taxativamente volver a utilizar el debate previo como argumento en este proceso. Al reanudarse la audiencia, el juez Alberto Gaig se dirigió a Pérez y le advirtió: "Le pido, por favor, que declare la verdad y no beneficie a nadie. Yo le voy a dar el beneficio de la duda".
La declaración de Nelsa Pérez, excoordinadora de enfermeros de la empresa Medidom (proveedora de la prepaga de Diego Maradona), generó un tenso cruce en el tribunal. El debate se centró en una distinción técnica crucial: si el servicio contratado era una "internación domiciliaria" o simplemente "cuidados domiciliarios".
Mientras que el entorno del futbolista había solicitado una internación completa —que implica trasladar la complejidad de un hospital al hogar—, Pérez insistió en que solo se brindaban cuidados asistenciales, a pesar de que la propia web de su empresa promociona el servicio como "internación".
Ante la tajante insistencia de la testigo, quien repetía fuera de micrófono "es cuidados, es cuidados", el fiscal Patricio Ferrari intervino con fastidio. El funcionario solicitó la autorización de los jueces para exhibirle a Pérez sus propias declaraciones durante la etapa de instrucción del caso, donde la mujer había utilizado el concepto de "internación domiciliaria" en 14 oportunidades, dejando en evidencia la contradicción en su testimonio actual.
El Ministerio Público Fiscal presentó ante el tribunal una grave denuncia contra Mariana Flichman, testigo que declaró el martes pasado. Flichman, quien participó como perito de parte de la imputada Nancy Forlini (coordinadora de la prepaga), reveló en su testimonio que también trabajaba como gerenta de riesgos de la misma empresa. Esto llevó a que los acusadores y varias defensas exigieran anular su informe por falta de objetividad.
El fiscal Patricio Ferrari afirmó que Flichman no solo ocultó su vínculo laboral, sino que además intervino en los hechos de asistencia a Diego Maradona y manipuló evidencia. Para respaldar la acusación de haber intentado influir en otros testigos y "tergiversar la prueba", el fiscal reprodujo dos audios grabados el día del fallecimiento del astro futbolístico. En ellos, se escucha a la testigo exigir los reportes de los enfermeros para "corregirlos" antes de que fueran firmados.
El abogado defensor de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, protagonizó una fuerte discusión a los gritos con el los jueces del tribunal tras ser advertido en reiteradas ocasiones por interrumpir las respuestas del testigo.
El conflicto escaló cuando el juez Alberto Ortolani, enfurecido, le exigió que dejara terminar de hablar al médico bajo apercibimiento de sancionarlo. Lejos de retroceder, Oneto enfrentó al magistrado: "Yo quiero verificar la credibilidad del testigo. Estoy tranquilo hasta que me falten el respeto".
Ante esto, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, intervino para calmar las aguas, señalando que el letrado "nos lleva a todos al límite", a lo que el defensor replicó a los gritos: "Yo también estoy al límite, estoy defendiendo a mi cliente que está acusado de homicidio". La discusión sumó un nuevo frente cuando el abogado querellante, Fernando Burlando, intentó intervenir y fue increpado por el propio Oneto, obligando al representante de Dalma y Gianinna a pedir tímidamente "poner un límite" al desborde en la sala.
Benvenutti expuso que el punto máximo de tensión, previo a la operación de cabeza de Maradona, ocurrió cuando le aconsejaron a Luque dar un paso al costado porque no se encontraba en condiciones anímicas para entrar al quirófano.
Según recordó Benvenutti, la sugerencia desató un duro cruce: "Luque le dijo a Stinfale que operar a Maradona era ‘su bala de plata’. Ahí empezaron a discutir fuerte”, reveló el testigo, dejando en evidencia que, más allá del lazo afectivo, el cirujano veía la intervención como la oportunidad crucial de su carrera.
El testigo indicó que se necesitaban elementos específicos debido a los antecedentes de salud del fallecido. Además, profundizó: “No cuesta nada estar preparado. Si no estaban todos los elementos en la casa, no se tuvo que haber dado la intervención. Si no están los elementos, es una internación insuficiente”.
Benvenutti detalló cómo tenía que haber sido la internación: “Sugerí control 24 horas de signos vitales, temperatura, de presión, un protocolo de atención como cuánto orina y en qué período, si tiene edemas. También equipamiento por si lo llegaba a necesitar, previendo cualquier situación, cama ortopédica, desfibrilador, oxímetro. Enfermeros todo el día. Un control cada 2 o 3 horas es lógico, depende la necesidad del paciente. Si el paciente no se deja controlar, también hay que informar”.
El médico supervisor de la cirugía de cabeza de Diego Maradona aportó detalles impactantes ante el tribunal sobre el estado anímico de Leopoldo Luque. Según el testigo, antes de ingresar al quirófano vio al neurocirujano arrodillado frente a Maradona, acariciándolo, y aseguró que "quería operarlo sí o sí porque decía que era la oportunidad de su vida".
"Tuve una charla con él en el ascensor y le dije que no estaba anímicamente bien para llevar adelante la operación. Se lo notaba afectado por la situación". Detalló que el panorama empeoró tras la intervención: "Luque entró como en una crisis, empezó a llorar. Estaba muy afectado por la situación, el estrés lo superó". Ante este desborde, fue el propio Stinfale quien tuvo que contener al cirujano y coordinar la salida ante los medios. "Stinfale le explicó que tenía que decir la verdad. Yo me paré al lado de Luque en la conferencia de prensa por si se trababa y yo tenía que continuar con el parte médico", concluyó Benvenutti.
"Stinfale me pidió si podía acompañar a Maradona porque le iban a hacer una cirugía y él, como amigo, estaba preocupado", explicó el médico, quien mantiene una relación de amistad con el abogado Matías Stinfale tras haberlo atendido en el pasado.
Durante su relato, el especialista admitió que no conocía previamente al neurocirujano Leopoldo Luque: "Le comenté a Stinfale que me parecía bien que un grupo de profesionales lo operen. Me preguntó por Luque, le dije que no lo conocía, pero que era experto en columna y que lo mejor era un grupo de expertos". El testigo concluyó señalando que conoció a Luque personalmente en la clínica, apenas momentos antes de la intervención.
Tras un cuarto intermedio, el tribunal decidió postergar la definición sobre la exclusión de su informe pericial por presunta parcialidad y conflicto de intereses, los magistrados consideraron que el escenario planteado es "muy complejo" y afirmaron que resolverán el pedido “más adelante”.
En contrapartida, los jueces sí dieron lugar a otra solicitud y aceptaron la incorporación de dos nuevos testigos a la causa, lo que promete sumar nuevos elementos al debate mientras se define el destino de la polémica prueba de Swiss Medical.
El testimonio de Mariana Flichman logró que los fiscales y los abogados defensores se pusieran de acuerdo. Tras conocerse que la mujer era gerenta de riesgo de la prepaga y que redactó el acta de externación sin firmarla, el defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, exigió sacar su informe de la causa.
El letrado se escudó asegurando que “es una luz de alarma para una posible nulidad para quienes no quieren que se haga este juicio. Por eso pedimos exclusión probatoria y que no vuelva a declarar como testigo”.
Por este motivo, los jueces pidieron un cuarto intermedio para definir este reclamo.
El testimonio de Mariana Flichman sacudió el juicio por la muerte de Diego Maradona. Hasta este lunes, la mujer era un enigma en el expediente: jamás había declarado en la instrucción ni en el debate anterior, y solo figuraba como perito defensora de Nancy Forlini.
Al tomar la palabra, el panorama cambió drásticamente. Flichman admitió que ella misma redactó el acta de internación domiciliaria del "Diez" (documento que dejó sin firmar) y que era la gerenta de riesgo de Swiss Medical, teniendo a su cargo la evaluación del servicio que recibían los afiliados.
La revelación de este doble rol como empleada de la prepaga y redactora del alta encendió las alarmas de la fiscalía, al punto de que uno de los investigadores aseguró a los medios que, de haber conocido este trasfondo a tiempo, la especialista habría terminado en el banco de los acusados.
Al inicio de la última audiencia, el fiscal Patricio Ferrari solicitó apartar como prueba el informe de Mariana Flichman. La testigo fue la encargada de redactar el acta de externación de Diego Maradona tras su cirugía en la Clínica Olivos, un documento que no llevaba su firma y cuya autoría se descubrió recientemente gracias a otros testimonios del juicio.
Durante su declaración, Flichman reveló que se desempeñaba como gerente de riesgo de la prepaga del exfutbolista, un dato que la fiscalía desconocía. Al sumarse este vínculo laboral con Swiss Medical a su rol como perito de parte de la imputada Nancy Forlini en la junta médica, el fiscal Ferrari argumentó que la especialista carece de la objetividad necesaria y pidió la exclusión de su informe por "parcialidad".
“Fui convocada para la confección del acta de externación. Estábamos en plena pandemia y mi gerencia estaba a cargo de los protocolos del COVID. Me llamó Dimitroff (ex director de la Clínica) para compartirme una situación que estaba viviendo con respecto al egreso de Maradona. La familia estaba pensando llevarlo a un domicilio, y a los médicos no les parecía una opción segura, y querían ver cómo podía hacer para que esto quedara documentado”, afirmó.
Al precisar cuáles eran sus funciones específicas, la testigo puntualizó: “Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos trasmite el equipo tratante, en este caso me la dio el doctor Pablo Dimitroff. Siempre le pido que me de la mayor información posible, cuál era la idea del equipo tratante, a donde iba a ir, si está en condiciones de egresar, si tiene el alta médica. Con todo eso yo hago un borrador, supongo que se lo envío por mail o se lo leo, y él me corrige ahí”.
Más adelante, relató cómo se validó el documento frente a los allegados y profesionales de la salud:
“Hubo una reunión con la familia y el cuerpo médico tratante y pedí que se leyera el acta en voz alta. También que cada uno se llevara una copia. Ahí exhiben el documento, firmado por Luque, Cosachov, Dimitroff, Jana y Gianinna Maradona. Cuando me junté con el resto de las partes, les pregunté si estaban todos de acuerdo en que esto es lo que habíamos charlado”, agregó la testigo.
Finalmente, ante la consulta del fiscal Ferrari sobre si el equipo médico le había solicitado sumar alguna pauta o directiva extra de último momento al documento, la mujer fue tajante: “Una vez ahí no”, respondió.
La imputada detalló cómo se integró al equipo médico de Diego Maradona, explicando que su incorporación se dio tras una solicitud de recomendación psiquiátrica por parte del neurocirujano Leopoldo Luque. “Ahí me llaman y empiezo a trabajar en el tratamiento”, le contó a los jueces.
Posteriormente, la especialista se enfocó en el período en que el exfutbolista permaneció en la Clínica Olivos, luego de ser intervenido por un hematoma subdural. “Para mí la mejor opción para su posterior rehabilitación era la que propuso Swiss Medical, que era continuar su recuperación en un centro de rehabilitación. Sobretodo por su cuadro de depresión. Esa era la opción ideal en un plano teórico, estábamos todos de acuerdo, pero Maradona era un paciente en pleno uso de sus capacidades y quería irse. Entonces, la otra opción sino era que vaya a su casa solo”, declaró.
Ante la negativa del paciente a ser trasladado a una institución especializada, la defensa planteó una alternativa. “Se nos ocurre esta opción intermedia que era la internación domiciliaria. Desde el punto de vista de salud mental, el objetivo en un inicio era consumo cero de sustancias tóxicas, alcohol en este caso, y que tome ordenada la medicación psiquiátrica”, siguió.
En esa misma línea, Cosachov afirmó que comenzó a coordinar los preparativos para el tratamiento en el hogar el 4 de noviembre de 2020, apenas unas horas después de la operación del astro futbolístico. “El 4 de noviembre empecé a tener conversaciones con gente de la prepaga para hablar de lo que íbamos a necesitar y con la familia para buscar el consenso. La idea era ir previniendo una situación porque yo conocía al paciente y sabía que se iba a querer ir cuando se sintiera mejor. Y también que las prepagas tienen sus tiempos. Yo quería que el paciente no llegara a la casa y no tuviese nada”.
Finalmente, respecto a los requerimientos específicos que realizó para garantizar la atención médica en la vivienda, la psiquiatra detalló: “Yo solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias. El auditor de la prepaga me dijo que ya estaba todo en marcha”.
La psiquiatra solicitó ampliar su declaración indagatoria ante el tribunal con el fin de responder a los chats exhibidos en la última audiencia, presentados durante el testimonio de su colega, Marcela Waisman. En esta ocasión, la acusada se limitará a contestar las preguntas de su abogado defensor, Vadim Mischanchuk.
El abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov indicó a los medios cómo fue que Waisman llegó a ver a Maradona por pedido de Schiter en carácter de consultora. Además, comentó que la relación entre su cliente y quien hoy declaró en la causa era de colegas, donde "era común que se le consulte", explicando así los chats entre ambas.
A través de la exhibición de chats mantenidos con su colega, Agustina Cosachov, se revelaron las alarmas que Weisman encendió ante la complejidad del cuadro. En uno de los mensajes más contundentes, tras recomendar cautela y rechazar cambios abruptos de fármacos sin una evaluación previa, sentenció: “No le operaron la rodilla, le operaron el cerebro”.
Los mensajes también dejaron al descubierto el crítico estado del exfutbolista. Cosachov le había reportado que el paciente atravesaba un "episodio depresivo", detallando: “No se levanta, no quiere comer... Estoy pensando en agregarle luracidona de a poco, más lamotrigina”.
Ante esto, Weisman aconsejó una mirada integral que contemplara el corto tiempo de tratamiento y su historial con el alcohol. La tensión médica quedó evidenciada cuando Cosachov, preocupada por las consecuencias de sus decisiones, le preguntó si podría tener "algún problema" o "conflicto" por la medicación recetada; una duda que Weisman respondió respaldándose en los criterios de eficacia y evidencia clínica de los fármacos.
Durante su testimonio ante el tribunal, la psiquiatra Weisman Campos detalló las dificultades que enfrentó tras ser convocada por el doctor Schiter para evaluar clínicamente a Diego Maradona. La profesional explicó que en su primer intento se le denegó el ingreso por no figurar en la lista de autorizados, y que en su segunda visita el acceso volvió a ser restringido.
Cuando finalmente logró ingresar, encontró a Maradona dormido; al despertar, el exfutbolista se negó rotundamente a ser examinado. “No había voluntad de que lo interrogue y me fui”, afirmó Campos.
Asimismo, la testigo mencionó haber estado en contacto con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien le reportó la resistencia del paciente a ciertos estudios. Durante la audiencia se exhibieron chats entre ambas que confirman conversaciones sobre el trastorno del ánimo de Maradona, ajustes en su medicación y tratamientos de desintoxicación:
“Con Cosachov hablamos bastante del trastorno del ánimo, del cuadro depresivo, de la aceptación del tratamiento y de sugerencias de abordaje terapéutico”, resumió.
Rubino fue tajante al desligarse del consentimiento informado, afirmando que dicha responsabilidad recaía exclusivamente en Luque y que ellos solo operaron como colaboradores.
Asimismo, reveló que el alta del equipo quirúrgico en el postoperatorio se debió a un pedido explícito de Luque, luego de que un panel de especialistas diera el visto bueno para proceder con la intervención.
El neurocirujano detalló las condiciones médicas que hicieron inevitable la cirugía de principios de noviembre de 2020. Tras solicitar una nueva tomografía al ingresar a la Clínica Olivos, el especialista confirmó la necesidad de evacuar el hematoma subdural crónico debido a su alarmante tamaño.
Rubino explicó que el hematoma alcanzaba un espesor de 14 milímetros, superando el límite crítico: "A partir de los 10 milímetros, la recomendación formal es evacuarlo porque el hematoma ya no se disuelve, crece sí o sí". De no haber intervenido, el cuadro habría derivado en una descompensación y una cirugía de extrema urgencia.
Además, el médico reveló el grave impacto que la lesión ya causaba en la cabeza del exfutbolista. "El cráneo es un estuche óseo donde no hay lugar para nadie. Cualquier aumento de volumen genera un conflicto de espacio", graficó. En el caso de Maradona, la presión había provocado un desplazamiento cerebral de 6 milímetros, cifra que superaba el umbral de alerta de 5 milímetros y que obligaba a la intervención para evitar que el cerebro se quedara sin el oxígeno y la sangre necesarios.
Durante la primera declaración del juicio, el neurocirujano Pablo Rubino —jefe del equipo de neurocirugía de la Clínica Olivos con 25 años de trayectoria— apuntó a Leopoldo Luque como el máximo responsable de la coordinación médica de Diego Maradona.
Rubino aclaró que su rol se limitó estrictamente a la logística de la Clínica Olivos por pedido de la institución, y no al tratamiento directo del Diez. "Maradona venía a operarse y me convocaron porque me conocen hace 20 años y querían que supervise la logística", explicó ante el tribunal, definiendo a Luque como "el médico de confianza, con más llegada al paciente".
El testigo enfatizó la distancia que mantuvo su equipo en las decisiones críticas, incluida la externación: "Si él no nos pedía, no íbamos a meternos. Pensábamos que quería manejarlo sin involucrarnos porque no éramos sus médicos responsables". Finalmente, Rubino precisó que su único contacto directo con Maradona fue en el quirófano por la noche y sentenció: "Mi equipo no participó en nada de la derivación, asumo que lo coordinó el doctor Luque".
El inicio de una nueva sesión se dio con el testimonio de Pablo Rubino, el neurocirujano que operó a Maradona en noviembre de 2020 de un hematoma subdural de la cabeza.
El médico Fernando Villarejo sostuvo hoy que "no se respetaban las normas de distanciamiento" establecidas durante la cuarentena del coronavirus y en medio de la internación de Diego Armando Maradona en la Clínica Olivos.
Máxima tensión en el juicio por la muerte de Maradona. El fiscal Patricio Ferrari interrumpió la audiencia y pidió desalojar la sala temporalmente para presentar una objeción contra Fernando Villarejo. "La contradicción es absoluta", lanzó el funcionario judicial, quien denunció que el relato actual del médico sobre los responsables de la internación domiciliaria del "Diez" choca de frente con lo que había declarado al inicio de la causa penal.
Durante su declaración en el juicio, el doctor Fernando Villarejo detalló la complejidad del cuadro que padecía Diego Armando Maradona antes de su fallecimiento. El profesional calificó la situación del exfutbolista como "de mucho riesgo", justificando así la necesidad de realizar la neurocirugía por el hematoma subdural de manera urgente.
Asimismo, expuso las profundas dudas que existían en el equipo médico sobre cómo debía manejarse su posterior recuperación fuera de un entorno hospitalario.
Fuertes cruces y chicanas entre el ministerio público y los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque. El foco del conflicto se desató cuando el defensor Francisco Oneto cuestionó con dureza las reiteradas interrupciones del fiscal Cosme Iribarren durante la declaración testimonial del médico Fernando Villarejo.
El medico señaló que, "en noviembre de 2020, la última internación, Maradona vino derivado de otro lugar con un hematoma subdural que requería operación. Tengo entendido que el médico de cabecera se comunicó con la clínica para tratar de derivarlo en virtud de la buena experiencia en otras oportunidades. El doctor de cabecera era Luque y se presentaba como tal".
El profesional de la salud comentó: "A Maradona lo conocía porque estuvo internado en la clínica Olivos en varias oportunidades".
En otro tramo de su declaración, Leopoldo Luque apuntó contra el trabajo de los médicos forenses, criticándolos por "hacer un diagnóstico durante la autopsia". Para respaldar su argumento, el neurocirujano exhibió un fragmento de video del perito Federico Corasaniti, donde este aseguraba que Diego Maradona padecía una "miocardiopatía dilatada".
"Eso es una autovaloración pericial", rebatió Luque ante el tribunal, y sentenció: "Señores jueces, me tengo que defender como médico". Mientras repasaba distintos estudios clínicos realizados al exfutbolista a lo largo de su vida, el imputado cuestionó la conclusión sobre el supuesto agrandamiento del corazón de la víctima: "Las cavidades no se midieron y no existe un solo ecocardiograma que diagnostique una miocardiopatía dilatada".
En otro tramo de su declaración, Luque lanzó una fuerte denuncia pública sobre el rol de los peritos y profesionales de la salud en la causa: “Acá todos los médicos que vienen a declarar están presionados por las partes. Tienen temor. Me doy cuenta”, aseguró. En esa misma línea, el neurocirujano hizo mención a Fernando Villarejo y Sebastián Nani, dos de los doctores que asistieron a Maradona en el pasado y que están citados para declarar este jueves.
Según declaró hoy el neurocirujano Diego Armando Maradona abandonó su tratamiento cardiológico en 2007. El médico remarcó que esta información está respaldada por los antecedentes que figuran en las historias clínicas.
El neurocirujano Leopoldo Luque rechazó los cargos que lo vinculan con presuntas negligencias en la atención médica de Diego Armando Maradona. El profesional sostuvo que el paciente se encontraba en pleno uso de sus facultades al momento de abandonar la clínica y que la decisión de trasladarse a una vivienda particular fue del propio Maradona.
El médico negó rotundamente haber prohibido una internación en un centro de tercer nivel: "Busquen en los chats y audios, es falso. Yo era la persona que más lo quería ayudar. Es fácil ponerse en mi contra por una foto".
"Agradezco la posibilidad de declarar nuevamente y poder defenderme de toda acusación. El señor Maradona estaba lúcido al momento del alta. Era el mismo que plantó a Putin y al Papa. Se quería ir a su casa", comenzó la declaración de Leopoldo Luque.
La defensa de Nancy Edith Forlini presentó varios audios de noviembre de 2020 entre la psiquiatra Agustina Cosachov y una testigo llamada Mariana Flichman. Sin embargo, las demás partes se opusieron a su reproducción, argumentando que se trataba de una "pérdida de tiempo".
Luego de un cuarto intermedio de una hora y media, la audiencia se reanudó con el interrogatorio de la defensa a Jana Maradona. El abogado Francisco Oneto centró sus preguntas en la personalidad del exjugador y su predisposición para atender las indicaciones de los profesionales durante la internación.
“A veces se negaba a hacerse estudios. Le mintió en alguna ocasión a la nutricionista, pero generalmente le decía la verdad. Cuando tenía miedo, solía seguir las peticiones de los médicos”, detalló la joven sobre el comportamiento de su padre.
Al ser indagada sobre la resistencia que el astro podría haber opuesto frente a un traslado, Jana aclaró: “Seguramente no iba a querer, pero no lo sabemos porque no se lo dijimos”.
El abogado Fernando Burlando presentó ante los jueces un intercambio de mensajes atribuido a Leopoldo Luque y Maxi Pomargo que dejó en evidencia el trato despectivo hacia el entorno de Diego Maradona. De acuerdo a los textos leídos en la sala, Luque rechazó los planteos de la familia manifestando: “Es una pelotuda esta piba. Te juro que no lo creo”, para luego acotar que “Están re locos”.
El médico también celebraba haber impuesto su postura para el traslado a Tigre: “Ya está amigo, domiciliario” y “Me peleé con todos. Dalma, de culo, pero la di vuelta. Me lucí”, intercalando descalificaciones hacia Jana. A los chats se sumó la reproducción de un audio en el que el médico reconocía: “Me re planteé mal”.
Antes del cierre de la jornada, Jana Maradona tomó la palabra y describió el estado físico en el que encontró el cuerpo del astro al llegar a la casa: “hinchado, en la panza, los párpados y las manos”. La joven finalizó su declaración con una frase tajante: “Me quedé sin papá. Esa fue la consecuencia”.
En su declaración, Jana Maradona describió el drástico cambio en el estado de salud de su padre en cuestión de días. Recordó haber visto "alegre" y "normal" a Diego Armando Maradona el viernes 13 de noviembre de 2020, pero advirtió que el miércoles 18 su situación era muy distinta: lo observó con la "voz ronca" y los "párpados hinchados".
Por otra parte, la testigo mencionó haber conocido al médico clínico Pedro Di Spagna, quien se presentó en el country San Andrés de Tigre acompañado por un nutricionista con el fin de evaluar la dieta del paciente.
Jana Maradona detalló la confianza que depositaba en el equipo médico y cómo se gestionó la firma del alta para el traslado de su padre. “Yo lo defendía a Luque, creía que era un profesional bueno porque él también veía a mi papá y se ocupaba. Se lo notaba pendiente”, sostuvo, al tiempo que rememoró las tensiones internas que generaba la figura del neurocirujano dentro de la familia.
En esa línea, remarcó un fuerte cruce entre una de sus hermanas y el médico: “Dalma le dijo: ‘si no estás a la altura, da un paso al costado’. Luque respondió que estaba a cargo y que mi papá lo quería”. Respecto al instante en que firmaron la salida de la clínica, la joven reflexionó: “Leímos el documento en ese momento, pero con el diario del lunes el compromiso era mucho mayor de lo que decía el papel. Cosachov nos decía que no era solo lo escrito, que iban a sumar más cosas”.
"Dimitrov nos dijo que había dos opciones: una clínica de rehabilitación motriz y una internación domiciliaria. En ese momento, Luque pidió una mini reunión privada y nos recomendó una internación domiciliaria para mi papá porque" el personal del sanatorio "se quería promocionar", afirmó la joven.
En su declaración, respaldó la postura adoptada en ese momento: "la mejor decisión". "Confié en ese criterio. Luque nos dijo que iba a ser una internación seria", resaltó. Asimismo, aclaró que la propuesta del neurocirujano no tuvo fisuras por parte de la prestadora médica: "Del otro lado (Swiss Medical y Dimitrov)" respaldaron la opinión del ex médico de cabecera, añadió Jana.
La hija de Maradona dio más detalles de los ultimos momentos del "10". y aseguó que dentro del nucleo familiar "lo veíamos mal”.
La testigo detalló cómo el regreso al país modificó la dinámica familiar y dio paso al confinamiento: “Él estaba viviendo afuera. Se mudó a Argentina y eso hizo que tengamos un vínculo más cercano. En el inicio de la pandemia estaba muy preocupado. Respetaba mucho el aislamiento. Solo nos comunicábamos por teléfono. En determinado momento, se mudó a La Plata y toma la decisión para estar más cerca de Luque y del lugar de los entrenamientos. Para mitad de año (julio/agosto) empieza a calmarse lo del aislamiento y empecé a ir a visitarlo”.
Respecto a la atención médica previa a la mudanza al barrio San Andrés de Brandsen, admitió su desconocimiento sobre el entorno de salud, hasta que el escenario cambió: “Previo a Brandsen no tenía conocimiento de quiénes se ocupaban de su salud. Sí había estado en alguna operación de rodilla, pero no sabía quién exactamente dirigía ese aspecto. En Brandsen conocí a Luque, su médico de confianza, a quien mi papá quería y adoraba. Era una situación medio descontrolada. Tomaba pastillas para dormir, muchas. Alguien tenía que contener, de alguna manera, eso. Diría que en septiembre se presenta María Vanesa, que era parte del equipo, y me dijo que iba a venir una psiquiatra con un currículum increíble que iba a controlar el tema del dormir y la regulación, todo vinculado a la salud mental”.
En cuanto a la llegada de nuevos especialistas, profundizó sobre la intervención de la psiquiatra: “(Cosachov) tuvo varias entrevistas con mi papá. Me contó sobre sus objetivos y me quedé tranquila que esa parte iba a estar cubierta por un profesional”. Finalmente, retrató la estrecha relación que existía con el neurocirujano y su rol central en el tratamiento: “Un médico de confianza es un médico que va más allá de lo estrictamente del control de salud. Mi papá se reía (con Luque), habrán pateado la pelota en el patio. Había una confianza más allá de lo profesional, un vínculo humano. Se ocupaba de toda su salud. Si mi papá se tenía que hacer un estudio, él se lo mandaba. Todos los médicos respondían a Luque”.
“Conozco a mi papá en 2014 en Argentina. Desde ese momento empezamos a tener un vínculo padre-hija. Estaba viviendo en Dubai, pero yo viajaba y compartíamos bastante tiempo juntos. Empecé a conocer qué significaba el universo que componía a mi papá. Conocí a sus vínculos, a sus amigos y empecé a conocer a su equipo de trabajo. Luego, a su equipo médico”, comenzó su testimonio.
Leopoldo Luque no será apercibido. Así lo resolvió el tribunal al rechazar el planteo en su contra, aprovechando la ocasión para marcarle la cancha a las defensas sobre el alcance de las declaraciones de los acusados. Si bien el juez ratificó que los imputados pueden hablar libremente cada vez que se los autorice, aclaró que la ampliación de la indagatoria tiene límites específicos y no puede convertirse en un espacio para formular alegatos anticipados.
El abogado Francisco Oneto respondió las acusaciones y desestimó que las preguntas a los testigos fueran "hostiles" y calificó de "subjetiva" la queja de Ramírez respecto a que se intenta "inclinar la cancha".
"Está dilatando el proceso", aseguró Ramírez, uno de los abogados de Diego Maradona Junior, al pedirle al Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro que ponga un freno a las reiteradas declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque. El planteo fue respaldado por el fiscal Patricio Ferrari, quien coincidió en el reclamo y cuestionó que el imputado pretenda posicionarse como "perito de peritos".
El representante legal de Verónica Ojeda, Mario Baudry, pidió formalmente que las audiencias no se detengan por la feria judicial y se dicten de lunes a viernes para acelerar los testimonios.
La respuesta del fiscal Patricio Ferrari no se hizo esperar: tildó la solicitud de "tribunera" y aseguró que ese "no es el estilo" que buscan darle al proceso. Por su parte, juez Alberto Gaig resolvió que, por el momento, no habrá cambios en la dinámica del juicio.
El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió imágenes de la autopsia de Diego Armando Maradona cuando comenzaba a declarar por sexta vez en el juicio, Gianinna comenzó a llorar, se descompensó y la audiencia se suspendió.
Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se dictó un cuarto intermedio hasta la semana que viene tras el pedido del abogado Fernando Burlando.
Mario Schiter se refirió a su rol como veedor en la autopsia y analizó la acumulación de líquidos hallada en el organismo del exfutbolista.
Según señaló al tribunal, un paciente cirrótico en etapa avanzada puede generar más de un litro diario, por lo que los tres litros encontrados en el cuerpo de Maradona no resultaban una cifra lógica en ese contexto. El profesional subrayó que su participación en el examen forense fue clave, ya que consideró imposible interpretar correctamente los resultados de una autopsia sin tener un conocimiento profundo de la historia clínica previa del paciente.
En relación a los últimos momentos de vida de MAradona, afirmó que las maniobras de reanimación se realizaron cuando ya era demasiado tarde, estimando que llevaba casi dos horas fallecido al momento de ser asistido.
"Quienes llegaron a reanimarlo llegaron casi dos horas de fallecido. Todos coinciden que estaba fallecido cuando hicieron las maniobras", declaró.
"Estos pacientes no deben suspender jamás en toda su vida la medicación que favorezca la remodelación cardíaca y el control de los factores como la hipertensión arterial que puede desencadenar una cardiopatía latente”, subrayó.
Schiter reconstruyó ante el abogado Fernando Burlando su historial médico con Maradona, el cual se extendió desde finales de 1999 hasta 2020.
En esta cronología, el profesional destacó su acompañamiento durante las internaciones hospitalarias y el periodo en Cuba, mencionando que a partir de 2004 el contacto se volvió esporádico e informal. También atribuyó este alejamiento al éxito del bypass gástrico realizado en 2005, cirugía que permitió al ídolo bajar 50 kilos y mejorar notablemente su salud cardiovascular, momento a partir del cual Schiter le perdió el rastro clínico.
A la espera de que vuelva a reanudarse la sesión, varias personalidades cercanas al proceso destacaron que la defensa, con Oneto a la cabeza, intenta trabar el juicio.
"Hubo llamados de atención a la defensa", comentó el abogado de Jana Maradona, Félix Infante.
Durante el primer cuarto intermedio, el letrado de Verónica Ojeda arremetió contra la defensa de Leopoldo Luque por "atacar a los testigos".
Además, adelantó que solicitó al tribunal agregar un día más de audiencia para dar lugar a los testigos.
El médico explicó que, junto a otros profesionales, su postura era que el paciente no tenía el alta clínica definitiva y que debía continuar su recuperación en un centro de tercer nivel, una institución con menor complejidad que un hospital, pero con asistencia permanente de médicos y enfermeros.
Según su testimonio, aunque fue convocado por la gerencia de la prepaga para discutir alternativas al alta sanatorial, su propuesta de derivarlo a un centro de rehabilitación especializado fue descartada frente a otras opciones.
Además, indicó: "No sabía quiénes eran los médicos de la domiciliaria, supongo que había alguien a cargo".
Asimismo, reveló que se le impidió el contacto directo con el ídolo durante su estancia en la Clínica Olivos. Detalló que el 5 de noviembre solicitó ver al paciente para completar su evaluación profesional e incluso para darle un abrazo, pero los responsables le negaron el ingreso.
Schiter también aclaró que nunca tuvo trato con el entorno de Maradona ni con su médico de cabecera, Leopoldo Luque, a quien aseguró no conocer personalmente.
Por primera vez desde el inicio del proceso judicial, la exesposa del exjugador está en la sala de la audiencia acompañada de su hija Gianinna Maradona. No declarará.
Mario Schiter brindó precisiones acerca de su relación que mantuvo con el astro del fútbol.
"Todo comenzó por 1999, me desempeñaba en terapia intensiva en Flenni, por diferentes motivos y estudios de salud, estaba muchos días por semana. Lo conocí en ese contexto a Maradona, hicimos una buena relación, buena empatía, yo solo era médico de terapia intensiva. Lográbamos una comunicación llana. A él le era más familiar", recordó.
Y profundizó: "El segundo contacto que tuve con él fue con las autoridades del hospital porque tuvo un episodio de intoxicación aguda en Punta del Este por cocaína. Ingresó al sanatorio de Punta por una arritmia grave, conocida como torcida de punta, muy grave, por suerte tuvo un buen manejo y pudo salir adelante. Me convocaron para el traslado, la idea era traerlo a Buenos Aires".
En esta jornada de jueves, la ronda de testimonios comenzó con la comparecencia de Mario Alejandro Schiter. El profesional de la salud es una pieza clave para contextualizar los antecedentes médicos del "Diez", ya que fue quien supervisó de cerca su proceso de recuperación en Cuba a principios de la década del 2000.
los magistrados aceptaron la petición de los abogados Burlando y Ferrari para sumar al debate las declaraciones de testigos que no comparecieron durante la etapa de instrucción.
Esta medida permite que dichos testimonios sean integrados al cuerpo de evidencias, ampliando el espectro de información disponible para el tribunal.
Ante las interrogantes de la defensa el médico del Instituto Ipensa dio testimonios favorables para Leopoldo Luque. “Parecía que se preocupaba por el paciente”, resaltó Correa. Bajo esta línea, resaltó que el médico nunca se opuso a la realización de estudios complementarios ni obstaculizó las revisiones médicas de Diego. Por el contrario, Correa subrayó que el médico parecía genuinamente preocupado por el bienestar de su paciente en aquel momento.
Respecto a la polémica salida del sanatorio Ipensa, el testigo explicó que la decisión de trasladar a Maradona estuvo influenciada por el propio deseo del futbolista. Afirmó que Diego manifestó su intención de abandonar el hospital prácticamente desde el momento en que llegó, lo que refuerza la idea de que su permanencia en el lugar era resistida por el propio paciente.
Finalmente, el testimonio abordó la salud cardiovascular de Maradona, un punto crítico dado que su fallecimiento, ocurrido un mes después, se debió a un paro cardiorrespiratorio. Ante las preguntas de los abogados defensores, Correa aclaró que en los estudios realizados durante esa internación específica no se detectaron signos de insuficiencia cardíaca. El médico precisó además que dicha patología es un diagnóstico clínico, indicando que no se observaron evidencias de ese cuadro durante su evaluación.
El hallazgo del hematoma subdural que marcó los últimos días de Diego Maradona ocurrió de manera inesperada durante una tomografía de rutina. Según Correa, en cuanto los resultados estuvieron disponibles, se comunicó de inmediato con Leopoldo Luque, quien era el médico de confianza del "Diez". Recordó que habían mantenido contacto desde la mañana para monitorear la evolución del paciente, pero el descubrimiento del estudio cambió drásticamente el panorama y obligó a una reunión urgente entre los profesionales.
"Lo acompañé a Luque al tomógrafo para que vea la imagen. Le comenté que había hablado con Burry (el neurocirujano de Ipensa), que tenía esa decisión. Luque es neurocirujano y por ahí pensaba distinto. Nosotros adoptamos una conducta expectante, que no quiere decir que no lo van a operar nunca, pero no lo veía como una urgencia”.
“El hematoma era un hallazgo que llevaba sus días: si había transcurrido tanto tiempo lo que yo entiendo es que la decisión era seguir esperando. Me parecía razonable. Pero no soy neurocirujano, no tengo la capacidad de darme cuenta si era una emergencia”.
Sin embargo, el descubrimiento generó una clara división de criterios profesionales. Mientras el equipo de la institución local prefería aguardar, la postura de Luque fue determinante: él estaba decidido a realizar la cirugía lo antes posible. Esta discrepancia médica llevó al entorno de Maradona a solicitar el traslado del exfutbolista hacia otra institución:
“Estuvimos charlando con Luque, con Burry, y bueno la decisión de Luque era hacer la cirugía y la de Burry era esperar, así que decidieron el traslado a otra institución al tener diferencias de criterio sobre cómo proceder sobre ese hematoma. Eso lo solicitó el entorno de Maradona. No me consta quién, pero supongo que Luque o alguien del entorno. Y ahí trasladaron a la clínica de Olivos. No es que estaba de alta, se deriva por decisión de sus médicos”, subrayó el médico.
Un mes antes de su fallecimiento, el Dr. Correa recibió a Diego Maradona en el Instituto Ipensa de La Plata. El astro argentino había acudido poco después de su cumpleaños número 60, supuestamente para realizarse chequeos de rutina, pero el trasfondo era más complejo.
"Su médico de confianza y me pone al tanto de lo que estaba pasando. Me dijo que era un paciente depresivo, tenía líquidos, estaban preocupados por su estado de salud”, recordó el profesional de la salud ante los jueces.
Poco más de dos horas fue el tiempo que duró el cuarto intermedio. Ya con los problemas técnicos solucionados, se comenzará con los testimonios.
Tras un intento fallido de retomar la sesión, el tribunal postergó la actividad hasta las 12:30 por fallas en la microfonía.
La continuidad de la jornada pende de un hilo: si no logran reparar el sistema, la audiencia será cancelada.
El mal funcionamiento de los micrófonos, esenciales para el registro oficial de los testimonios, obligó a los jueces a dictar un cuarto intermedio. Se trata de un problema recurrente, ya que el sistema había fallado previamente durante la declaración de Verónica Ojeda.
La audiencia de este martes contará con el testimonio de Mario Alejandro Schiter, histórico médico de Maradona, quien años atrás advirtió que trasladar al astro argentino a una vivienda particular suponía un riesgo importante para su salud.
El traumatólogo Flavio Tunessi declaró que Leopoldo Luque era presentado y reconocido como el "médico personal" de Diego Maradona y el principal encargado de su salud. Durante su testimonio, el testigo admitió ante la fiscalía que Luque constituía su único punto de contacto y que fue él quien le transmitió la decisión de trasladar al paciente a Buenos Aires a principios de noviembre.
También reveló que, en aquel momento, existieron discrepancias médicas respecto a la intervención por el hematoma subdural, señalando que algunos profesionales consideraban que la operación no era necesaria.
El traumatólogo Flavio José Tunessi comenzó a dar su testimonio ante la Justicia en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Una vez Cassinelli terminó con su testimonio, el neurocirugano solicitó hablar. Sin embargo, los jueces desestimaron su pedido alegando que este no era "el momento oportuno".
El abogado Fernando Burlando arremetió contra Oneto calificándolo de "maleducado" debido a sus constantes interrupciones durante la declaración del perito Cassinelli.
Burlando solicitó formalmente al juez Alberto Gaig que aplique una sanción y se considere la Ley de Víctimas, argumentando que el tono del contrainterrogatorio resultaba una "vergüenza" para el proceso judicial.
Oneto, por su parte, reaccionó con ironía y fastidio, desafiando al magistrado con un rotundo: "Sancióneme, doctor, sancióneme"
Al reanudarse la audiencia, se produjo un fuerte cruce cuando el abogado Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, interrogó a Cassinelli sobre la realización del signo de Godet (maniobra para detectar edemas) en el cuerpo de Maradona.
El letrado utilizó los videos de la Policía Científica en la habitación de San Andrés para exigir que el forense señalara el momento exacto de la práctica, buscando exponer posibles contradicciones en su testimonio.
El objetivo de la defensa con este careo técnico fue verificar si quedó registro visual de la marca característica de dicha maniobra en el cuerpo.
El exmiembro de la Policia Cientifica determinó que la causa del fallecimiento de Diego Maradona fue un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca, asociados a un corazón con miocardiopatía dilatada. Durante su testimonio, subrayó que el hallazgo de un edema cerebral confirmaba la existencia de una hipoxia (falta de oxígeno), descartando que se tratara de un evento repentino.
Así, el perito fue claro al señalar que el deceso respondió a un cuadro crónico y no a una muerte súbita. Esta distinción técnica, realizada ante la defensa de Nancy Forlini, refuerza la teoría de un proceso de deterioro prolongado vinculado al estado crítico en el que se encontraba el corazón del exfutbolista.
Cassinelli indicó que el corazón de Diego Armando Maradona estaba "notablemente aumentado de tamaño" con un peso de "503 gramos".
El médico legista detalló los hallazgos de la autopsia de Diego Maradona mediante la exhibición de fotografías forenses. El profesional describió desde los tatuajes del cuerpo hasta aspectos técnicos críticos, como el estado de los vasos sanguíneos congestivos y prominentes en el cerebro, órgano que fue extraído para análisis posteriores.
La crudeza de las pruebas visuales de la necropsia marcó un momento de alta tensión en la sala. Ante la proyección de las imágenes que ilustraban el procedimiento médico, Gianinna Maradona optó por retirarse del recinto para evitar presenciar los detalles gráficos de los estudios realizados sobre el cuerpo de su padre.
Aproximadamente entre "las 9 y las 12". Aunque no pudo determinar con exactitud la duración de la agonía frente a la fiscalía, el perito reconoció que se ha llegado a estimar un proceso de 12 horas, dato que fue integrado en las conclusiones de la Junta Médica.
Estas declaraciones subrayan la dificultad técnica para fijar los tiempos precisos de su descompensación. No obstante, el testimonio ratifica las franjas horarias clave que constan en los informes oficiales de la autopsia realizada en la Morgue de San Fernando.
"Había ventanales tapiados, cortinas cerradas, la cama separada de la pared, una especie de frigo bar con botellas de agua mineral, 'talitas', caramelos, ampollas de Ranitidina, envases de jeringas, saches de sueros, un inodoro portátil, un televisor, un placar y un sillón masajeador", declaró el profesional de la salud sobre como encontró a Maradona.
El médico forense Carlos Cassinelli es el primero en declarar.
Al principio de su testimonio relató: "La gente de Criminalística tomó fotografías y fijó las evidencias. El cuerpo estaba vestido con una remera Puma y un short negro. Estaba hinchado, con un hongo de espuma en la boca, en posición de cúbito dorsal y con los brazos y las piernas extendidas".
Los acusados Leopoldo Luque, Mariano Perroni y Pedro Di Spagna están presentes en la audiencia de este jueves.
En su declaración en el juicio, Ventossi estableció que las muestras que se analizaron en la pericia histopatológica fueron dos tubos de orina, dos tubos de sangre, hisopados nasales, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina de las muestras de Diego Armando Maradona.
No obstante, Vertossi advirtió que los resultados de sangre mostraron que, a la hora de su muerte, el 10 no había consumido drogas de abuso como cocaína, marihuana, anfetamina y mdma.
La médica anatomopatóloga detalló los hallazgos de las pericias realizadas al cuerpo del exjugador, describiendo un organismo severamente deteriorado. Según la especialista, el astro presentaba un "pulmón asfíctico", edema cerebral y un corazón con fibrosis subendocárdica.
Respecto a los órganos vitales, confirmó un cuadro de cirrosis hepática y un riñón dañado con necrosis por falta de oxígeno (hipoxia), concluyendo que el estado general de los órganos evidenciaba una patología de sufrimiento crónico.
Con estos datos, la doctora finalizo su declaración ante la Justicia.
Se reanudó el juicio con el testimonio de la especialista en anatomía patológica, Silvana De Piero. La médica es la segunda persona en declarar ante el tribunal, enfrentando las preguntas del fiscal de la causa, Cosme Iribarren.
Durante la ronda de preguntas del fiscal Cosme Iribarren, el médico legista destacó que el corazón del exfutbolista presentaba una cardiomegalia (aumento de tamaño) y describió la cicatriz resultante de la intervención por el hematoma subdural.
Corasanitti descartó la presencia de lesiones traumáticas y puntualizó el hallazgo de una cantidad significativa de líquido ascítico en la zona de la pelvis.
Tras reanudarse la audiencia, Corasanitti profundizó en su declaración y destacó que se encontraron indicios de un “edema generalizado" a nivel subcutaneo. Sobre la cantidad de liquido de presentaba el cadaver, el médico indicó que extrajeron "más de tres litros de ascitis".
También, detalló que "el falso hongo de espuma" hallado en el cuerpo de Diego Armando Maradona era "blanquecino", mientras que presentaba un color "rosado" en la autopsia.
Federico Corasanitti, el primer testigo de la jornada, ofreció detalles reveladores sobre las condiciones en las que halló el cuerpo de Maradona.
El legista subrayó la falta de iluminación en el dormitorio —donde se habían improvisado cortinas con sábanas— y la presencia de insumos médicos y un inodoro ortopédico junto a la cama, reconstruyendo así el escenario de la muerte en noviembre de 2020.
Poco despúes, el profesional de la salud confirmó que el cuerpo de Maradona presentaba "edemas" , una hinchazón provocada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos corporales.
La jornada judicial inició con la intervención del abogado Mario Baudry cuestionó la validez del audio que Leopoldo Luque incorporó como prueba en la audiencia anterior.
Se trata de una grabación de voz donde intervienen Diego Maradona, Verónica Ojeda y Andrea Trimarchi, fechada el 10 de septiembre de 2019.
Dio inicio la séptima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los Tribunales de San Isidro, donde los primeros testigos serán los médicos Federico Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando.