Jornada clave: se conocen las penas contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Stryzsowski

La audiencia se llevará a cabo a partir de las nueve de la mañana, en la Cámara Segunda en lo Criminal.

El jurado popular declaró culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollará la audiencia de censura, donde se conocerán las penas de Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena, quienes fueron encontrados culpables por el femicidio de Cecilia Stryzsowski.

La audiencia se llevará a cabo en la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Resistencia. Allí, la jueza Dolly Fernández leerá las sentencias que recibirán el Clan Sena, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González. Se espera que Marcela, Emerenciano y César reciban la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito.

Condenaron al Clan Sena El sábado 15 de noviembre, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.

Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo delito.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski La joven fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.