Jornada clave: se conocen las penas contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Stryzsowski
La audiencia se llevará a cabo a partir de las nueve de la mañana, en la Cámara Segunda en lo Criminal.
Este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollará la audiencia de censura, donde se conocerán las penas de Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena, quienes fueron encontrados culpables por el femicidio de Cecilia Stryzsowski.
La audiencia se llevará a cabo en la Cámara Segunda en lo Criminal de la ciudad de Resistencia. Allí, la jueza Dolly Fernández leerá las sentencias que recibirán el Clan Sena, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González. Se espera que Marcela, Emerenciano y César reciban la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito.
Condenaron al Clan Sena
El sábado 15 de noviembre, los miembros del jurado popular declararon por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.
Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo delito.
El femicidio de Cecilia Strzyzowski
La joven fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia, pero nunca salió, de acuerdo a las imágenes que aportaron las cámaras de seguridad ubicadas en el barrio.
Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros.