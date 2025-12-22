Intentó robar en una carnicería de Rosario, fue reducido por los empleados y todo quedó grabado

Si bien el hecho ocurrió el 16 de diciembre, el video se difundió en las últimas horas. En estas imágenes de las cámaras de seguridad de la carnicería se puede ver cómo un hombre intenta robarle a los dos carniceros, que ante la desatención logran reducirlo a punta de cuchilla, recuperar sus pertenencias y quitarle el arma.

Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras , donde los dos empleados del local, ubicado en Jorge Newbery al 7700, al noroeste de Rosario , vivieron un hecho delictivo.

En declaraciones para Rosario3, Facundo, uno de los carniceros, relató cómo el hombre saltó el mostrador y sacó algo que parecía un arma, mientras les quitaba sus pertenencias y repetía: “Quédense quietos, están robados”.

Pero después de que su compañero tirara su celular por una ventana para evitar que el ladrón se lo quitara, Facundo tomó una de las cuchillas del mostrador y lo amenazó. “Dejé mi teléfono, agarré la cuchilla que estaba en la tabla y lo ataqué”, comentó.

Luego de reducirlo, los carniceros comenzaron a intentar recuperar sus objetos, mientras uno de ellos buscaba sus cosas y el otro lo mantenía reducido, sujetado del cuello y después con una llave en sus brazos, luego de que el ladrón quisiera soltarse.

“En un acto de defensa, que fue en realidad un impulso, agarré la cuchilla, pero no le hice nada porque pensé que en un futuro, si le hacía algo, pasaba a convertirlo a él en víctima. No le di con la punta de la cuchilla porque pensé en mí. Si yo le hacía algo, él pasaba a ser la víctima”.

Pero finalmente el delincuente logró librarse y, antes de escaparse, revoleó un monitor y la caja que se encontraban sobre el mostrador. Terminó huyendo en su moto, incluso sin los objetos con los que había llegado.