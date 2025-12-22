Entraron a su casa y se llevaron a su perra en Guaymallén: el video de la huida

Durante la mañana del domingo, dos sujetos robaron una perra desde dentro de una casa. Se fugaron en auto.

Una familia denuncio haber sufrido el robo de su perra en pleno día de este domingo. Dos sujetos habrían ingresado a la casa para llevarse a su mascota escapando en un auto que los esperaba en la esquina. Aunque intentaron perseguirlos, los delincuentes habrían logrado escapar.

El robo de la perra, de raza pitbull, se perpetró pasadas las 10.30, dentro del barrio Sarmiento Sur de Guaymallén, desde donde uno de los malvivientes abrió el portón de la casa para cargar entre sus brazos a la perra y luego huir en un auto.

En ese momento la madre de la familia salió a gritarles cuando notó el secuestro del animal. Los gritos alertaron a su pareja, quien salió a correr a los ladrones. En el video que tomó la cámara de seguridad de la casa se ve como este hombre corrió detrás del auto que se dio a la fuga por la calle Belgrano.

robo perra Según relataron los denunciantes, un conocido vio la situación y levantó en su vehículo al hombre, lo que inició una breve persecución que terminó poco después cuando en el cruce con la calle Sarmiento perdieron el rastro del vehículo donde se llevaron a la mascota.

Descargo en las redes y recompensa por la perra A partir de esto, en las redes sociales los dueños del animal denunciaron la situación y ofrecieron una recompensa para dar con la perra. "Ella es Astra, nos la robaron este domingo" dicta parte del posteo de la familia junto a una foto del animal secuestrado.