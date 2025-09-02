Intentó huir en una camioneta robada y fue arrestado tras chocar en una autopista: así fue la persecución

El lunes por la noche tuvo lugar una persecución de película en l a Ciudad de Buenos Aires . Un hombre fue detenido en la autopista Cámpora luego de haber conducido una camioneta robada por un largo tramo. El siniestro culminó con un choque contra un camión y el traslado del sospechoso a un hospital por las lesiones sufridas.

De acuerdo con la información policial, la persecución inició cuando los agentes de la División Sustracción de Automotores y Autopartes intentaron interceptar una camioneta Toyota Hilux que había sido robada. El ladrón circulaba con el vehículo por la avenida 27 de Febrero, en el barrio porteño de Villa Soldati.

Al notar que la Policía se acercaba y ante la voz de alto, el sospechoso aceleró e inició la fuga en dirección a la autopista Cámpora, lo que dio lugar a un operativo cerrojo en distintos accesos para contener el avance del vehículo.

“Tras un operativo cerrojo, la camioneta fue bloqueada en la autopista Cámpora, donde el sospechoso intentó atropellar a los oficiales”, contaron las fuentes policiales a NA.

Ante esa situación, los efectivos efectuaron disparos contra la camioneta con el objetivo de detener el escape. El vehículo terminó colisionando contra un camión Mercedes Benz que circulaba por la traza, cerca de las 23:30 del lunes en la intersección de la autopista Cámpora y Dellepiane.

Tras el impacto, el conductor fue reducido en el lugar y trasladado por personal del SAME al Hospital Grierson. Allí recibió asistencia médica con diagnóstico de traumatismo de tórax producto de la colisión. Fuentes policiales indicaron que se encuentra bajo custodia.

Al verificar los datos del rodado, los investigadores comprobaron que la camioneta circulaba con una patente apócrifa. Además, a partir de la identificación por número de chasis, se estableció que correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por un hurto cometido en Lanús durante la tarde del mismo día.