Intensa persecución y dos hermanos detenidos con un auto robado en Las heras

Una intensa persecución permitió detener la mañana de este jueves a dos hermanos a bordo de un auto robado días atrás en Las Heras . El vehículo solicitado por la Justicia fue detectado por las cámaras de seguridad públicas y se realizó un operativo cerrojo que permitió atrapar a los dos sospechosos.

La información policial sostiene que fue alrededor de las 8.30 cuando personal de la Sala de Video del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) observó a través de una cámara apostada en la Rotonda del Avión que un Volskwagen Polo Track blanco que había sido sustraído el martes mediante un asalto armado , estaba circulando por ese sector.

Por eso, se le dio inmediato aviso a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) para darle alcance. Rápidamente, una movilidad lo divisó en las inmediaciones y le realizó balizamiento y toques de sirenas para que frenara la marcha. No obstante, el conductor hizo caso omiso a las órdenes policiales y continuó la fuga.

Así, se dio aviso por frecuencia radial sobre la situación a otras movilidades del departamento y organizaron un operativo cerrojo entre el personal de la UEP , Motorizada y de las distintas comisarías lasherinas que se desplazaron en apoyo.

Los trabajos policiales en el callejón Segundo Sombra, donde interceptaron a los sospechosos.

De esa manera, lograron interceptar a los sospechosos sobre el callejón Segundo Morales , donde los dos ocupantes descendieron del rodado e intentaron escapar a pie por un descampado. Pese a eso, terminaron siendo aprehendidos por los uniformados en el cruce de calles Nasif y Democracia .

WhatsApp Image 2025-08-14 at 11.30.41 Un importante despliegue se montó en la escena de la detención. MDZ.

Al identificarlos, los policías constataron que se trataba de dos hermanos identificados como Ángel Tomás y Fabio Manuel Peralta Villegas, de 30 y 27 años, domiciliados en el barrio San Gerónimo. Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte, donde quedaron alojados a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.

Asalto y robo de auto en Las Heras

Fue pasadas las 8 del martes cuando un hombre oriundo de San Luis y domiciliado en Mendoza, estaba llegando a su vivienda de calle Balcarce al 1.100 a bordo de su Volkswagen Polo Track blanco. Mientras descendía del vehículo, fue sorprendido por dos sujetos, uno de los cuales le apuntó con una pistola calibre 9 milímetros.

Acto seguido, los malvivientes le exigieron las llaves del auto y la víctima, sin opciones, se las entregó. Así, los sujetos tomaron control del vehículo y se huyeron a toda velocidad hacia el oeste de calle Balcarce.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 10.36.32 El vehículo fue sustraído el martes en calle Balcarce. Gentileza.

En la escena trabajó personal de la UEP que entrevistó a la víctima y también se hizo un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para obtener imágenes que permitieran identificar a los autores.

En tanto, el propietario del vehículo radicó la denuncia correspondiente en la Oficina Fiscal N°2 Las Heras y las autoridades emitieron el pedido de secuestro del auto sustraído, que finalmente fue recuperado este jueves tras la intensa persecución por las calles del departamento.