Intensa persecución y dos hermanos detenidos con un auto robado en Las heras
Ángel y Fabio Peralta cayeron con un auto robado hace dos días en Las Heras. La persecución se inició luego de que el vehículo fue detectado por las cámaras.
Una intensa persecución permitió detener la mañana de este jueves a dos hermanos a bordo de un auto robado días atrás en Las Heras. El vehículo solicitado por la Justicia fue detectado por las cámaras de seguridad públicas y se realizó un operativo cerrojo que permitió atrapar a los dos sospechosos.
La información policial sostiene que fue alrededor de las 8.30 cuando personal de la Sala de Video del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) observó a través de una cámara apostada en la Rotonda del Avión que un Volskwagen Polo Track blanco que había sido sustraído el martes mediante un asalto armado, estaba circulando por ese sector.
Por eso, se le dio inmediato aviso a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) para darle alcance. Rápidamente, una movilidad lo divisó en las inmediaciones y le realizó balizamiento y toques de sirenas para que frenara la marcha. No obstante, el conductor hizo caso omiso a las órdenes policiales y continuó la fuga.
El operativo para atrapar a los sospechosos
Así, se dio aviso por frecuencia radial sobre la situación a otras movilidades del departamento y organizaron un operativo cerrojo entre el personal de la UEP, Motorizada y de las distintas comisarías lasherinas que se desplazaron en apoyo.
De esa manera, lograron interceptar a los sospechosos sobre el callejón Segundo Morales, donde los dos ocupantes descendieron del rodado e intentaron escapar a pie por un descampado. Pese a eso, terminaron siendo aprehendidos por los uniformados en el cruce de calles Nasif y Democracia.
Al identificarlos, los policías constataron que se trataba de dos hermanos identificados como Ángel Tomás y Fabio Manuel Peralta Villegas, de 30 y 27 años, domiciliados en el barrio San Gerónimo. Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte, donde quedaron alojados a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.
Asalto y robo de auto en Las Heras
Fue pasadas las 8 del martes cuando un hombre oriundo de San Luis y domiciliado en Mendoza, estaba llegando a su vivienda de calle Balcarce al 1.100 a bordo de su Volkswagen Polo Track blanco. Mientras descendía del vehículo, fue sorprendido por dos sujetos, uno de los cuales le apuntó con una pistola calibre 9 milímetros.
Acto seguido, los malvivientes le exigieron las llaves del auto y la víctima, sin opciones, se las entregó. Así, los sujetos tomaron control del vehículo y se huyeron a toda velocidad hacia el oeste de calle Balcarce.
En la escena trabajó personal de la UEP que entrevistó a la víctima y también se hizo un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para obtener imágenes que permitieran identificar a los autores.
En tanto, el propietario del vehículo radicó la denuncia correspondiente en la Oficina Fiscal N°2 Las Heras y las autoridades emitieron el pedido de secuestro del auto sustraído, que finalmente fue recuperado este jueves tras la intensa persecución por las calles del departamento.