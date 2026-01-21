El incendio se desató en la terraza de un edificio de dos pisos en Monserrat. Los bomberos lograron controlar la situación sin heridos graves.

Incendio en Monserrat: evacuaron a 70 personas y tres fueron asistidas por el SAME

Un incendio que se produjo este miércoles en un edificio de dos pisos del barrio porteño de Monserrat obligó a evacuar a unas 70 personas, mientras que tres vecinos recibieron asistencia médica en el lugar por parte del SAME, aunque sin heridas que motivasen el traslado a un centro de asistencia en salud.

El siniestro se inició en la terraza del inmueble situado en la intersección de las calles Chile y Virrey Cevallos.

En el lugar había personas que no podían descender por sus propios medios y pidieron ayuda.

Incendio sin heridos de gravedad Efectivos de Bomberos de la Ciudad acudieron rápidamente y evacuaron a todos los ocupantes.

El SAME asistió a tres personas por inhalación de humo y contusiones leves.