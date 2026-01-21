Incendio en Monserrat: evacuaron a 70 personas y tres fueron asistidas por el SAME
El incendio se desató en la terraza de un edificio de dos pisos en Monserrat. Los bomberos lograron controlar la situación sin heridos graves.
Un incendio que se produjo este miércoles en un edificio de dos pisos del barrio porteño de Monserrat obligó a evacuar a unas 70 personas, mientras que tres vecinos recibieron asistencia médica en el lugar por parte del SAME, aunque sin heridas que motivasen el traslado a un centro de asistencia en salud.
El siniestro se inició en la terraza del inmueble situado en la intersección de las calles Chile y Virrey Cevallos.
Te Podría Interesar
En el lugar había personas que no podían descender por sus propios medios y pidieron ayuda.
Incendio sin heridos de gravedad
Efectivos de Bomberos de la Ciudad acudieron rápidamente y evacuaron a todos los ocupantes.
El SAME asistió a tres personas por inhalación de humo y contusiones leves.
Hasta el momento, no se reportaron heridos graves ni víctimas fatales.