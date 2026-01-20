Presenta:

Policiales

|

auto

Impactante: un auto se incendió en pleno centro mendocino

El auto se prendió fuego este lunes por la noche en una transitada intersección de la Ciudad de Mendoza. No hubo heridos y Bomberos controlaron la situación.

MDZ Policiales

Bomberos trabajaron para sofocar el incendio del vehículo. &nbsp;

Bomberos trabajaron para sofocar el incendio del vehículo.

 

Gentileza

Un auto se incendió este lunes por la noche en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras circulaba por la intersección de Avenida Las Heras y Perú. El impactante incendio generó alarma entre transeúntes y automovilistas que se encontraban en la zona.

Un auto se incendió en pleno centro mendocino

Un auto se incendió en pleno centro mendocino

Bomberos intervinieron y controlaron el incendio

Personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y logró extinguir el fuego, evitando que se extendiera. Tras el operativo, la circulación fue normalizada y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incendio.

Te Podría Interesar

auto incendiado1
Un desperfecto mecánico provocó el incendio de un automóvil en pleno microcentro mendocino.

Un desperfecto mecánico provocó el incendio de un automóvil en pleno microcentro mendocino.

auto incendiado2
Bomberos trabajaron en Avenida Las Heras y Perú para sofocar el incendio del vehículo.

Bomberos trabajaron en Avenida Las Heras y Perú para sofocar el incendio del vehículo.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Archivado en

Notas Relacionadas