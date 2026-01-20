Impactante: un auto se incendió en pleno centro mendocino
El auto se prendió fuego este lunes por la noche en una transitada intersección de la Ciudad de Mendoza. No hubo heridos y Bomberos controlaron la situación.
Un auto se incendió este lunes por la noche en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras circulaba por la intersección de Avenida Las Heras y Perú. El impactante incendio generó alarma entre transeúntes y automovilistas que se encontraban en la zona.
Bomberos intervinieron y controlaron el incendio
Personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y logró extinguir el fuego, evitando que se extendiera. Tras el operativo, la circulación fue normalizada y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incendio.
Te Podría Interesar
Afortunadamente, no se registraron personas heridas.