Incendio en Cacheuta: las impactantes imágenes del fuego que se desató en la zona

Un incendio de grandes proporciones se produjo en Cacheuta a raíz de un fuego mal apagado en la zona. Fotos y videos del operativo para controlar las llamas.

La zona precordillerana de Cacheuta fue el escenario de un colosal incendio durante la noche de este viernes. Las llamas alcanzaron una importante área en pocos minutos, lo que correspondió a un rápido accionar de bomberos y policías.

El foco ígneo se habría iniciado pasadas las 21 en una zona aledaña a la Ruta Provincial 82.

incendio cac 5 Las imágenes del incendio denotaron la intensidad con la que el fuego consumía gran parte de la flora autóctona de este terreno.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 11.19.27 AM Videos tomados por las personas que pasaban por la zona demostraron la magnitud de las llamas y parte del fuego desplegado en campos, siendo potenciales nuevos focos ígneos.

incendio cac 2 Las imágenes a las que accedió MDZ también denotaron las presencia de efectivos de la Policía de Mendoza y de bomberos.